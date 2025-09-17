Fue campeón con Cruz Azul, vale tan solo 125.000 y llamó la atención del Real Madrid

Joao Rojas fue uno de los jugadores extranjeros que arribó a la Liga BBVA MX para romperla, pero fue con Cruz Azul donde brilló al conquistar una Concachampions, hito que también logró el club en 2025 tras vencer a Vancouver . El futbolista, que actualmente tiene un valor de 125 mil euros (2.7 millones de pesos), tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes 2014, a tal grado de llamar la atención del Real Madrid.

El ecuatoriano y la Máquina disputaron el Mundial de Clubes en 2014, torneo en el que se midieron ante el Real Madrid en Semifinales. Pese a que el club mexicano cayó por goleada, Rojas tuvo una destacada participación al encarar y ganarle la mayoría de los duelos a Marcelo, quien en febrero de este año anunció su retiro del futbol profesional .

@joaorojasoficial Joao Rojas fue jugador de Cruz Azul durante 3 años, tiempo en el que llamó la atención del Real Madrid

“El único jugador de Cruz Azul que Florentino Pérez [presidente del Real Madrid] preguntó fue por Joao Rojas”, reveló en el podcast El Re.portero Gerardo Flores, quien fue compañero de Joao en el conjunto de la Noria. Cabe señalar que solo fue un interés, pues nunca hubo una propuesta oficial por parte de los merengues.

¿Qué fue de Joao Rojas, después de jugar con Cruz Azul?

Joao Rojas es un futbolista ecuatoriano que inició su carrera en su país, pero fue en 2011 cuando se dio a conocer en México cuando llegó a Morelia, equipo en el que destacó con sus grandes actuaciones, hecho que lo llevó a Cruz Azul.

Rojas estuvo con la Máquina durante 3 años, tiempo en el que conquistó una Concachampions y disputó un Mundial de Clubes. Posteriormente, jugó para Talleres en Argentina y Sao Paulo en Brasil, su último club antes de quedarse sin equipo durante 4 meses.

El ecuatoriano volvió al futbol con el Orense SC de su país, para después emigrar a Perú con el Deportivo Garcilaso y finalmente al AD Tarma, club en el que actualmente juega a sus 36 años.