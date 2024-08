Osmar Olvera y Juan Celaya recorrieron el Abierto GNP Seguros

El Abierto GNP Seguros recibió una visita muy especial, la de los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya. Ambos clavadistas disfrutaron del cariño de la gente y del mejor tenis esos mundo en el complejo de Monterrey.

Los atletas olímpicos llegaron al estadio donde se proyectó un video de su destacada participación en París, agradeciendo y reconociendo su perseverancia, trabajo y desempeño en cada competencia, además fueron encargados de hacer el lanzamiento de moneda previo al arranque de un encuentro.

“La verdad que que sabía que lo podía lograr, tenía presente eso ese sueño tenía presente que desde Capilla no había habido un Clavadista que ha ganado medallas olímpicos, entonces muy contento de lo logré y estoy disfrutando de todo esto. Sí, sin duda me encantaría, esta vez no tuve la oportunidad, pero sin duda alguna para Los Ángeles si me dan esa oportunidad de llevar la bandera de nuestro país. Yo sería la persona más feliz”, dijo el clavadista mexicano sobre las dos medallas obtenidas en París.

Te puede interesar: Jannik Sinner, positivo a control antidopaje ¿Culpable o inocente?

Tigres vs Chivas por Azteca 7 | jornada 5 del Apertura 2024

París 2024, inolvidable para Olvera

Por otro lado, se refirió a todas las emociones que vivió en la justa veraniega.

“Primero la euforia de saber que fue un buen clavado. Está también esa confianza de qué M-M también iba a hacer un gran clavado y que hizo un gran gran clavado, luego nos abrazamos y luego a veces ese nervio de las calificaciones, luego el ver que por muy poco nos quedamos a nada de ganar, luego después ver la repetición y ver la cara de los chinos se vivieron muchas emociones en ese momento, pero sin duda me quedo con la satisfacción de qué les enseñamos al mundo de qué no son robots, son de carne y hueso y con la satisfacción de que mucha gente tanto como entrenadores como atletas, nos felicitaron y nos dijeron que habíamos ganado”, comentó Olvera.

Finalmente, habló acerca de los momentos claves en la justa olímpica.

“La verdad que en ese momento no nos dijimos mucho, estábamos los dos con esa intriga de las calificaciones, con esa ilusión de qué habíamos hecho un buen clavado, y ya después más frío fue como que les dio miedo a los jueces, a lo mejor quitarles el oro a China y obviamente Creo que todo el equipo tanto Mayín como Memo y yo somos muy exigentes, y pues bueno si lo hubiéramos hecho mejor o eso hubieras que no existen”, sentenció el medallista olímpico.

Te puede interesar: El mensaje de Carlos Alcaraz tras destrozar su raqueta en Cincinnati