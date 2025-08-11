Fue multicampeón con Chivas, vale 300.000 y ahora juega en una liga que en México casi nadie ve

Miguel “Wacho” Jiménez fue multicampeón con Chivas durante la gestión de Matías Almeyda, pues fue parte de la plantilla que conquistó varios títulos. Sin embargo, cuando tomó la titularidad fue cuestionado por la afición, lo que le costó su salida del club y que ahora su carrera esté en picada, pues vale 300 mil euros (casi 6.5 millones de pesos) y juega en una liga que casi nadie ve en México: la de Guatemala. Conoce el motivo del nuevo tatuaje del portero .

El arquero mexicano fichó en este mercado de verano con el Deportivo Malacateco, club que es dirigido por el entrenador José Guadalupe Cruz. El jugador de 35 años continuará su carrera en el futbol centroamericano, después de que Puebla lo diera de baja un año después de ser fichado, pues su lugar fue suplido por Julio González. Estos son los memes del “Wacho” tras salir de Chivas .

migueljimenez90 Miguel Jiménez juega en Guatemala después de ser multicampeón con Chivas y un breve paso por Puebla

¿Por qué se fue Miguel Jiménez de Chivas, pese a ser multicampeón?

Miguel Jiménez tocó la gloria con Chivas entre 2015 y 2018, tiempo en el que levantó varios campeonatos, aunque en ese momento era banca, ya que el portero titular era Rodolfo Cota. No obstante, su momento llegaría tiempo después al defender los 3 palos del Guadalajara.

“Wacho” fue criticado por cierto sector de la afición y sus errores le costaron para que fuera relegado nuevamente a la banca por un joven Raúl “Tala” Rangel. Fue en verano de 2024 que el arquero fue vendido a Puebla, donde no pudo despuntar su carrera al solo jugar un torneo como titular.

Así fue la devaluación en el mercado de Miguel Jiménez tras su salida de Chivas

Miguel Jiménez tiene actualmente un valor en el mercado de 300 mil euros, según Trasfermarkt, aunque su precio más alto fue de 1.5 millones de euros (casi 32.5 millones de pesos) en el año 2023, cuando era titular indiscutible con Chivas, pero tras su salida del club ha tenido una importante devaluación de 1.2 millones de euros (casi 26 millones de pesos).

¿Cuántos campeonatos ganó Miguel Jiménez con Chivas?

Miguel “Wacho” Jiménez le tocó formar parte de la última época dorada de Chivas, pues levantó 3 títulos entre 2016 y 2018, y estuvo a punto de ganar uno más cuando era portero titular; sin embargo, Tigres se lo arrebató. Estos son los campeonatos que ganó con el Rebaño Sagrado:

