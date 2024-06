‘Wacho’ Jiménez revela el motivo de su nuevo tatuaje

Tras una larga etapa en Chivas, el guardameta mexicano de 34 años de edad se convirtió en agente libre y posteriormente se arregló con la directiva de la Franja para convertirse en el primer refuerzo del equipo para el Apertura 2024.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes , el ‘Wacho’ contó acerca del tatuaje que se hizo y de lo que representa jugar con un nuevo equipo.

“Me hice el ave fénix porque resurge de las cenizas, me han pasado muchas cosas en la vida y he resurgido, me vuelven a pasar, vuelvo a resurgir, así es la vida del futbolista, así es la carrera de los que estamos en el futbol, tengo esta nueva oportunidad y quiero resurgir otra vez”, apuntó.

La carrera del ‘Wacho’

Miguel Jiménez salió del Guadalajara, equipo donde se formó y esperó paciente sus oportunidades hasta que llegó a ser titular e incluso disputó la final del Clausura 2023. Sin embargo, en este último semestre perdió el puesto y por lo mismo habló de lo complicado que puede ser la posición de guardameta.

“Implica aguantar, seguir trabajando, ser perseverante, tener mucha paciencia, confiar mucho en ti, en tu potencial, en tu talento, yo en lo personal lo he hecho y me ha llevado a conseguir lo que he logrado a lo largo de mi carrera”, explicó.

Jiménez buscará nuevos aires en la Franja

Ahora el ‘Wacho’ espera ser parte importante de la reestructuración del Puebla, ya que en el torneo pasado no se le dieron las cosas y para este certamen buscarán enderezar el camino.

“El equipo no venía bien, pero es parte del futbol, del aprendizaje, yo llego con la ilusión de hacer bien las cosas, de pelear por un lugar, así que no me queda más que venir a disfrutar, ya que hace tiempo que no lo hacía”, dijo.

Finalmente el portero mexicano destacó que ya conocía al técnico José Manuel ‘El Chepo’ de la Torre, quien por su parte conoce la institución debido a que fue campeón como jugador con la ‘Franja’ y ahora tendrá el objetivo de salir adelante con el club como estratega.

