VIDEO: Así fue el primer gol de Marco Reus en su debut en la MLS

Marco Reus llegó a la MLS con el conjunto de LA Galaxy para continuar su carrera a sus 35 años de edad. El delantero alemán abandonó al Borussia Dortmund luego de estar 12 años en el club.

Welcome to @MLS , legend 💫 pic.twitter.com/Ti8v3W6DyV

El pasado 24 de agosto del 2024, Reus tuvo su debut en la MLS en el partido de LA Galaxy vs Atlanta United correspondiente a la fecha 28 del torneo. Marco entró de cambio y disputó 28 minutos, suficientes para poder marcar su primer gol teniendo un gran debut.

La anotación de Reus llegó al minuto 84 del segundo tiempo. La jugada llegó por la banda de la derecha, Pec mandó un centro ligeramente retrasado que le llegó a Reus y sacó su disparo de primera intención. Guzan lo atajó pero el rebote le llegó al delantero alemán y volvió a sacar el tiro colocado para conseguir el segundo gol del partido y su primera anotación en su nuevo equipo.

LA has a new star and his name is Marco Reus 💚🖤❤️ pic.twitter.com/t8ceDR58f4

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 25, 2024