¡Un desastre!: Lionel Messi sigue sin jugar y golean al Inter Miami

Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del Inter Miami de la MLS, se ha visto obligado a volver a dejar fuera de la convocatoria de su equipo al astro argentino Lionel Messi, quien no ha conseguido recuperarse de una lesión que sufrió en un partido ante el Toronto.

Como consecuencia, el Inter ha perdido por goleada de 4-1, y se está complicando en sus aspiraciones por avanzar en el torneo.

Programa completo: Capítulo 8 | DBUT FC

En su momento, el estratega argentino quiso apagar las alarmas al mencionar en una conferencia de prensa que “son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día”. No obstante después de un partido más que se pierde el rosarino, el cuarto de forma consecutiva, comienza a haber preocupación al respecto.

Te puede interesar: VIDEO: Salvador Cabañas vuelve a vestir la playera del América

¿Qué partidos se ha perdido Lionel Messi?

Messi se lesionó el pasado 20 de septiembre en un partido liguero contra el Toronto FC y desde ese día, no ha visto actividad en contra del Orlando City, el New York City y el Fire en la MLS, ni contra el Houston Dynamo de Héctor Herrera en la final de la Copa US Open.

Su reemplazo ha sido Facundo Farías, sin embargo, al Inter le ha costado mucho trabajo sacar buenos resultados con la ausencia del campeón mundial. De hecho, en estos cuatro duelos sin Messi, el club no ha ganado un solo juego: ha perdido dos y empatado los otros dos.

Te puede interesar: Cruz Azul vence a Necaxa de último minuto y los memes ‘alaban’ a Angel Sepulveda

La derrota ante el Chicago Fire fue un duro golpe, pues era un partido directo en la lucha por avanzar a los playoffs de la MLS. El equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino tiene un partido menos que el New York City y el Montreal, pero sus opciones de avanzar han sido seriamente lastimadas este miércoles.

En su siguiente partido, el Inter Miami recibirá al Cincinnati, antes de una doble cita ante el Charlotte.