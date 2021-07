Las fuertes palabras del DT del Napoli sobre el ‘Chucky’ Lozano

El ‘Chucky’ Lozano jugará la Copa Oro con la Selección Azteca pero mientras tanto, el Napoli presentó a Luciano Spalletti como su nuevo entrenador para la próxima temporada y el italiano dijo algunas palabras fuertes sobre el desempeño del futbolista mexicano.

El Napoli hizo un cambio de entrenador tras la última campaña. Gennaro Gattuso, quien tantos problemas tuvo con el ‘Chucky’ Lozano, quedó fuera del equipo al no haber conseguido clasificarlos a la Champions League.

El nuevo timonel será Luciano Spalletti, quien por la Serie A ha dirigido a equipos como la Roma o el Inter de Milán. Fue en este último equipo donde el italiano conoció a Hirving Lozano, aunque el mexicano jugaba en ese entonces con el PSV.

La temporada 2021-2022 será la tercera temporada del ‘Chucky’ Lozano en el Napoli. Su primer año lo jugó bajo la dirección de Carlo Ancelotti, quien salió a mitad de año y en su lugar llegó Gennaro Gattuso. Así que serán tres años y tres entrenadores para él.

Te podría interesar: Chucky Lozano podría tener nuevo equipo en España

Las palabras de Luciano Spalletti sobre el ‘Chucky’ Lozano

En su presentación como técnico del Napoli, a Luciano Spalletti le cuestionaron sobre el nivel del ‘Chucky’ Lozano. El italiano dijo recordar de forma pefecta a Hirving y lo señaló como el que “lo dejó fuera de la Champions”.

“Me gusta, él fue quien me echó de la Champions League cuando entrenaba al Inter. Fueron sus carreras las que me crearon problemas, claro después de hacer un buen partido”, fue lo que dijo el entrenador italiano.

La situación a la que se refiere Spalletti, sucedió en la temporada 2017-2018, cuando PSV e Inter de Milán compartieron grupo. En el último partido, cuando los italianos necesitaban ganar, Lozano marcó el 1-1 definitivo con el que los dos equipos quedaron eliminados.

El escenario ahora es completamente distinto. Con el ‘Chucky’ Lozano como el segundo mejor goleador del equipo durante la última temporada, la obligación de Luciano Spalletti es regresar al Napoli a la Champions League.

Te podría interesar: ‘Chucky’ Lozano podría dejar el Napoli para llegar a un grande de España