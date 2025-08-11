No funcionó en Chivas y se va a una liga en la que sí podría jugar

Su paso por Chivas fue de noche, solamente jugó dos partidos y no hizo ningún gol ni asistencias puso , por lo que el Rebaño le buscó salida de manera inmediata y aunque ya tenía un semestre fuera del Rebaña, hasta este torneo el Guadalajara oficializó su salida a través de redes sociales, pues Daniel Flores no seguirá más como rojiblanco y su nuevo equipo es el Phoenix Rising, de la USL Championship.

El debut de Daniel Flores con las Chivas fue en el Apertura 2025 contra los Tigres , pero solamente jugó 13 minutos, pues se lesionó y salió de cambio, motivo por el que también no rindió con el Rebaño, pues no logró recuperarse al cien y los entrenadores no le dieron mucha oportunidad de seguir.

Un refuerzo más sin funcionar en Chivas

Daniel Flores se puede sumar como otro refuerzo sin éxito en el Guadalajara, pero también uno de los futbolistas que tienen una segunda oportunidad con el Rebaño y no la saben aprovechar, pues hay que recordar que el atacante es canterano rojiblanco decidió probar suerte en Estados Unidos.

La USL Championship es la segunda división de la MLS, en donde los equipos de la primera división podrían voltear a ver si les interesa algún futbolista y de ahí accederlo y darle la oportunidad de que juego en el torneo más importan del futbol en Estados Unidos.

Chivas y un inicio incierto en la Liga MX

Hasta el momento, las Chivas acumulan un triunfo y una derrota, recordando que no jugó su primer partido contra los Tigres de la UANL, pues el Estadio AKRON estaba en remodelación con el esta de cara al Mundial del 2026.

El Rebaño tuvo para este Apertura 2025 cuatro refuerzos y se tratan de Richy Ledezma, Bryan González, Diego Campillo y Efraín Álvarez, siendo este último el que más ilusiona a la afición, ya que de inmediato le dieron la casaca 10 y ha demostrado un gran nivel en los pocos partidos que lleva vistiendo la playera del Guadalajara.