Hirving Lozano : Cuando se enoja ,Gattuso es un ogro

Hirving “Chucky” Lozano reconoció que aún tiene varios aspectos por mejorar en la cancha para ayudar al cuadro napolitano, como es aportar más en la labor defensiva del club celeste, aunque aceptó que la ayuda de su entrenador Gennaro Gattuso han hecho de él un mejor elemento.

La mayoría de los seguidores de Hirving Lozano daba por muerta su carrera mientras Gennaro Gattuso fuese el entrenador del Napoli, sin embargo, el atacante supo reponerse y demostrar que tenía el talento y la personalidad para encarar el reto que fue todo el 2019 y prácticamente el 2020.

Además, el atacante mexicano asegura que su actual técnico, Gennaro Gattuso, tiene un caracter fuerte y cuando se enoja es de cuidado:

“Yo lo agradezco siempre, me apoya la afición, hace muy buenos comentarios pero por otro lado yo creo que como te digo, él tiene su forma de ser, es directo, cuando se enoja es un ogro, tiene carácter fuerte, pero hay que aprender eso, hay que adaptarse a eso, yo creo que he aprendido de eso, saber cómo entrarle al entrenador, cómo manejar esta experiencia que tuve el año pasado, difícil pero me abrió los ojos, pero yo creo que es buena persona en eso no tengo duda creo que así es”

Lozano aceptó lo difícil que fue la adaptación al Nápoles

"Éste año que pasó traté de aprender lo más que pude de ellos, de mis compañeros aprendí la experiencia y yo creo que si me siento un jugador mucho más completo más maduro y si aprendí muchísimas cosas más”

El jugador del Napoli no le cierra la puerta a un posible fichaje en el futuro a uno de los grandes clubes de europa:

“Nunca se sabe qué pueda pasar al futuro, la confianza con los mismos compañeros, tener esa conexión, me gusta el fútbol italiano, es difícil pero desde que estuve en PSV siempre traté de cambiar a una liga más competitiva, me gustaría tener otro objetivo, pues hay grandes equipos que me gustarían”

