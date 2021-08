Ancelotti responde a rumores que colocan a Mbappé en el Real Madrid

Ante los rumores que colocan a Kylian Mbappé en el Real Madrid, el entrenador del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, aceptó que habla todos los días con Florentino Pérez y tocan todos los temas en torno al club, no obstante, señaló que no sabe qué reacción pueda tener el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ante la situación de su jugador.

“Lo siento pero de este tema no puedo hablar. Con el presidente hablo de todo casi todos los días”, dijo Ancelotti ante la insistencia en el nombre de Mbappé en conferencia de prensa.

Además, elogió a su plantilla antes de su debut en La Liga, el cual será el próximo sábado 14 de agosto en punto de las 15:00 horas frente al Alavés.

“No me gusta hablar de jugadores que no están aquí. Tengo que decir que me gusta mucho mi plantilla porque es una buena mezcla de veteranos con jóvenes con muchas ganas y entusiasmo.

“He descubierto jóvenes muy interesantes que pueden ser importantes y los veteranos de siempre. Modric ha llegado con un entusiasmo extraordinario, a Case le he visto mejorado muchísimo, Kroos con muchas ganas pese a su problema. Hablar de los que no están no me parece correcto porque tengo jugadores que me encantan como entrenador y apasionado del fútbol”, agregó.

El paso de Carlo Ancelotti por el PSG

Durante su paso por el PSG, Carlo Ancelotti coincidió con Al-Khelaïfi, con quien aún mantiene una buena relación, no obstante, aseguró que no conoce la situación que vive Mbappé en su actual equipo.

“Sigo teniendo una muy buena relación con él desde que entrené un año y medio allí. Me dio la posibilidad de conocer un club y una ciudad fantástica. Tenemos muy buena relación pero en realidad no sé lo que pensará de este tema”, puntualizó.

