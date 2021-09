Andrés Iniesta ve Xavi sustituyendo a Koeman en el Barcelona

España. Unos de los íconos del Barcelona Andrés Iniesta cumple 25 años de su llegada a La Masía donde se formó como jugador para convertirse en el pasar del tiempo como uno de los mejores futbolistas del equipo culé y de la selección española.

Iniesta en entrevista para Goal habla sobre la situación que está viviendo el equipo del Barcelona y la posible sustitución del actual técnico el holandés Ronald Koeman.

Te puede interesar: Los 3 técnicos descartados por Chivas... según David Medrano

“El técnico sabe que siempre está predispuesto a todas las situaciones. En el momento en que entró, está claro que no fue fácil, ni lo es ahora. Todo necesita tiempo. Ojalá tenga suerte y el equipo encuentre línea y buenos sentimientos, que seguramente hará".

Al ser cuestionado si Xavi está preparado para tomar el lugar del neerlandés, “El Fantasmita” apuntó:

“Yo creo que sí. Si me preguntas si me imagino a Xavi en el banquillo azulgrana. Sobre todo porque él (Xavi), que se ha estado preparando y está entrenado para entrenar al Barça. Tiene la confianza para afrontar ese reto”.

Iniesta habla sobre la salida de Messi del Barcelona

Iniesta declaró sobre la salida de Messi del Barcelona y su llegada a la escuadra parisina.

Te puede interesar: Ronald Araújo salvó el ridículo del Barcelona ante el Granada

“Lo único que puedo hacer es valorarlo desde fuera, lo que pasó o no sólo lo sabe la gente que estuvo allí directamente. Se me hace extraño, como supongo mucha gente, ver a Leo con otra camiseta”, dice Iniesta, que deseaba que el ’10' hubiera seguido en el Barcelona para siempre. También aseguró reiteradamente que no ha hablado con el astro argentino recientemente.

Andrés Iniesta asegura que regresará al Barcelona

Al preguntarle sobre la posibilidad de entrenar al Barcelona ahora que está Joan Laporta, Iniesta señaló: “No es en lo que me veo, sino si se dan o no estas variantes. Si llegara el momento, se valoraría. Lo que puedo decirte es que me encantaría volver al Barça, está muy claro”.

“Hay días en los que piensas en querer entrenar, otros en los que no... no sé. Estar jugando actualmente me cuesta visualizar alguna cosa. Sí es cierto que tengo que pensarlo y ver qué posibilidades hay. Lo que me gustaría, y lo que creo que haré, es conseguir el título de entrenador”, apuntó.

“No quiero volver porque había estado allí como jugador sino porque puedo ser útil y tengo la capacidad de ayudar al Barça en otra área. Me gustaría estar vinculado al futbol porque es mi vida, ha sido y espero que siga siendo así" confiesa. “Lo único que quiero es que el Barça vuelva a encontrar esa línea positiva en todos los sentidos, futbolísticos e institucionales”.