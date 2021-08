Atlético de Madrid vs Elche, cobertura en vivo | LaLiga

Un año, cinco meses y dos semanas después, la afición del Atlético de Madrid regresará al Wanda Metropolitano al reencuentro con su equipo, con el campeón, en el partido de la segunda jornada contra el Elche, con el estreno en el once de Rodrigo de Paul y aún sin Luis Suárez, todavía suplente.



Desde el 7 de marzo de 2020, con el 2-2 entre el conjunto rojiblanco y el Sevilla, cuando su equipo competía sólo por entrar en la Liga de Campeones hace dos temporadas, en 2019-20, a falta de once citas para el cierre del campeonato, la afición del Atlético no había vuelto a su ‘casa’. Ni entonces, ni en todo el curso 2020-21.

Hasta esta nueva campaña, hasta la segunda jornada de la campaña 2021-22, en la defensa del título del Atlético, con su capacidad de 68.000 espectadores reducida a 27.000 aficionados, que animarán a un Atlético ganador el pasado domingo en su estreno como vigente campeón en Balaídos (1-2) e incontestable en dos años en su estadio.

Entre 2019-20 y 2020-21, con 45 partidos oficiales en su terreno, el Atlético sólo perdió dos (0-1 con el Barcelona en 2019-20 y 0-2 con el Levante en 2020-21). A la vez empató 12 y ganó 31. Ahora acumula cinco victorias seguidas en el Wanda Metropolitano, donde saldrá este domingo aún sin el goleador Luis Suárez, aún en rodaje.

Luis Suárez, a la banca

Por segundo encuentro seguido, el atacante uruguayo partirá desde el banquillo. También Kieran Trippier y Renan Lodi, los últimos en sumarse a la pretemporada, junto a Ángel Correa. El argentino sí jugará de inicio, como hace una semana en Balaídos, donde fue el protagonista principal con dos goles. Suma ocho en los últimos diez encuentros, entre el tramo final de Liga y el inicio de la actual, más el amistoso de pretemporada que disputó contra el Feyenoord.

A su lado formará Yannick Carrasco, como en la primera cita en Vigo. De hecho, repetirán diez de los once titulares en Balaídos: Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez, Geoffrey Kondogbia, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thomas Lemar, además de Carrasco y Correa, estructurados igualmente en un 5-3-2.

Las novedades en el once de Simeone

Las novedades son Rodrigo de Paul, que se estrena como titular en el centro del campo, y la posición de Kondogbia, que, según las pruebas, suplirá a Mario Hermoso, sancionado por su expulsión en Vigo, en el centro de la defensa. Tampoco están disponibles Joao Félix y Santiago Arias y son duda Felipe Monteiro y Héctor Herrera, a falta del último entrenamiento, esta tarde en el Metropolitano.

Enfrente, el Elche afronta el partido con sensaciones positivas tras la buena imagen ofrecida en su debut liguero y con poco que perder en un partido que no es de su Liga, ya que nunca ha conseguido ganar como visitante al vigente campeón.

