Beto Alonso: Messi no ganó un mundial… yo sí

Norberto Alonso es, probablemente, el máximo ídolo en la historia de River Plate . Como futbolista fue un número 10 exquisito, a quien Didí (su entrenador en el cuadro millonario y ex compañero de Pelé en la selección) apodo el Pelé Blanco. Esas son las credenciales del Beto, quien ante los micrófonos siempre ha sido un crack de la polémica. Esta vez, Lionel Messi fue el objetivo de la verborragia del ex jugador.

La gloria del conjunto de Nuñez concedió una entrevista para DirecTV Sports y, como de costumbre, sus respuestas incendiaron las redes. En particular, cuando decidió comparar su carrera con la de Lionel Messi . Alonso no se guardó nada y dejó claro que su trayectoria en las canchas fue mejor que la del rosarino que juega para el París Saint Germain.

“En nuestra época yo estaba a la altura de Lionel Messi. ¿Qué le faltó a Messi para ser campeón del mundo con la Selección? Es al revés… Yo soy campeón del mundo, él no. A algunos les toca y a otros no”, fueron las palabras que eligió Norberto Alonso al ser cuestionado sobre qué fue lo que le faltó a él para tener una trayectoria similar a la de la Pulga.

El Beto y un palmarés enorme

Vale la pena recordar que, el Beto Alonso se consagró campeón mundial en Argentina 1978 bajo las órdenes de César Luis Menotti. Y, aunque, no tuvo una participación determinante durante el torneo la medalla de monarca mundial no se la quita nadie. El Beto jugó tres de los siete encuentros de aquel campeonato mundial, ante Hungría, Francia y Brasil ingresó de cambio. Para el resto de los juegos no pudo ser tomado en cuenta por lesión.

En 19 partidos con la albiceleste, el ídolo riverplatense anotó cuatro goles. Mientras que Lionel Messi acumula 79 anotaciones en 154 duelos disputados con la selección mayor de Argentina. Y, aunque en su palmarés no aparece una Copa del Mundo, sí se contabilizan una medalla olímpica de oro, un Mundial Sub-20 y una Copa América.