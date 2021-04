Bielsa y Klopp hablaron sobre puntos negativos de la Superliga

El anuncio sobre la creación de la nueva Superliga en Europa sigue generando reacciones entre los protagonistas del Viejo Continente. Previo al partido entre Leeds United y Liverpool por la Premier League, los entrenadores Marcelo Bielsa y Jürgen Klopp externaron sus opiniones respecto a la polémica iniciativa.

El estratega argentino rechazó la idea de que el protagonismo del futbol internacional termine solo en manos de 12 clubes importantes.

“Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes, pero la lógica que impera en el mundo y el futbol no está fuera de eso, es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres” externó Bielsa previo a medirse al Liverpool.

Por su parte, Klopp, técnico de uno de los equipos que formará parte de la Superliga entendió el enfado de algunos aficionados de los Reds que colgaron mantas afuera del Estadio de Anfield. El entrenador alemán considero que el formato de la Champions League es de lo mejor para el desarrollo del futbol europeo.

“Es difícil, la gente no está contenta y yo no estoy involucrado. Liverpool es más que algunas decisiones. Mi objetivo siempre ha sido formar parte de la Champions League. Me gusta la idea de que el West Ham pueda jugarla. Las partes más importantes del club son la afición y el equipo y debemos asegurarnos de que nada se interponga en eso” comentó a la BBC de Londres.

Tras el anuncio de la creación de la Superliga, diversos actores encabezados por la FIFA y UEFA han mostrado su rechazo a la competición que estaría arrancando en agosto de este 2021. La mayor problemática que enfrentarían los clubes fundadores sería la imposibilidad de jugar ligas locales, copas y sus jugadores no podrían participar en el Mundial.