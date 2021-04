Boca Juniors jugará en horario de liga infantil

En un hecho casi insólito, Boca Juniors recibirá a Lanús el próximo domingo a las 10 de la mañana de Buenos Aires (8 am hora del centro de México). El juego de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional se disputará tan temprano a causa de un día feriado y lo apretado del calendario de la Copa Libertadores. Es por ello que en el club xeneize han diseñado una logística especial para tan tempranero encuentro.

Pero vamos por partes, ¿por qué se jugará en ese horario? Primero que nada porque el convenio colectivo de trabajo que existe en el futbol argentino prohíbe que se juegue en Día del Trabajo, es decir este sábado. Y segundo porque los bosteros tienen que jugar ante el Barcelona de Guayaquil, el próximo martes por la Copa Libertadores. Por ende, para poder viajar y llegar con tiempo suficiente a Ecuador tendrán que madrugar el domingo.

Te puede interesar: El equipo sudamericano que sueña con Edinson Cavani

Boca Juniors cambiará hasta lo que comen

Lo primero que va a cambiar de acuerdo con la rutina normal del equipo es la alimentación. Y es que al ser un partido en un horario especial, el desayuno que ingerirán Carlos Tévez y compañía también tendrá que ser diferente. A lo que consumirán los futbolistas se le van a restar los cereales (algo que diariamente ingieren como parte de su primer alimento) y se aumentarán productos como carnes frías, quesos, infusiones y mucha agua.

La intención es que coman productos que provoquen una digestión más lenta, al igual que lograr que los jugadores estén más livianos de cara al extraño cruce ante el Granate. Pero no solo se modificará lo que van a desayunar los futbolistas de Boca, también está en revisión si se concentrarán o no.

¿Y si se queda dormido un jugador?

A raíz de la alza de contagios de covid-19 en Argentina, los planteles profesionales dejaron de concentrar cuando juegan de locales o en la misma ciudad de la cual son originarios. Pero la dirigencia de Boca Juniors analiza la posibilidad de no cumplir con este protocolo, y la razón es muy sencilla: evitar que algún jugador se quede dormido o no pueda llegar al juego por algún percance.

Si no hay concentración previa, los futbolistas deberían llegar a Casa Amarilla a las 7:30 de la mañana para desayunar. Lo que significa que muchos de ellos se tendrían que despertar a las 5 de la mañana, algo que les parece muy arriesgado por la falta de descanso que podrían acusar algunos y por la posibilidad de que alguno no escuche el despertador y no llegue. Además, consideran que cualquier percance en el camino puedo costarles no poder contar con alguno de sus futbolistas.

Te puede interesar: El Manchester United pone un pie en la Final de la Europa League

Lo que es un hecho es que Boca Juniors y Lanús madrugarán este domingo. Y que todos los futbolistas se enfrentarán a un hecho que no es normal, jugar un partido de máxima exigencia en un horario en que sus cuerpos no están acostumbrados.