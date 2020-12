¡Boca Juniors se clasifica a las Semifinales de la Copa Libertadores 2020!

Ciudad de México.- ¡Excelentes noticias para Boca Juniors! El cuadro xeneize consiguió anoche el pase a semifinales de la Copa Libertadores, tras vencer 2-0 a Racing en la Bombonera y llevarse el global por 2-1, pero existía una preocupación. Y es que Diego “el Pulpo” González, abandonó la cancha entre lágrimas.

El ex futbolista de Santos y Xolos, había sido una de las figuras del partido. Con su presencia se suplió la ausencia de Pol Fernández, postergado por el Consejo de Futbol del club que encabeza Juan Román Riquelme. Al ver la manera en que salió del terreno de juego se encendieron las alarmas.

Pero hoy, volvió la calma al plantel que dirige Miguel Ángel Russo. El Pulpo no presenta ninguna lesión muscular y, para sorpresa de todos, ni siquiera necesito ser sometido a estudios para determinar que podrá ser tomado en cuenta para los siguientes partidos del cuadro de la Ribera.

El futbolista sintió una molestia en el cuádriceps de la pierna y, por precaución, solicitó abandonar la cancha. Cabe recordar que, en septiembre del 2019, González sufrió la ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Dicha lesión le costó 15 meses de inactividad, y es que cuando estaba por volver la pandemia se lo impidió. Por ello, anoche cuando pidió salir se esperaba lo peor.

“Estaba con bronca. El equipo estaba bien, me sentía cómodo. En esta instancia, no se puede arriesgar, por el equipo. Si uno no está bien, tiene que levantar la mano y darle espacio a un compañero que lo pueda hacer mejor”, explicó el mediocampista sobre el motivo por el cual decidió abandonar el campo.

Ahora, a Boca se le vienen días intensos. El plantel recibió descanso hoy y mañana retomarán los entrenamientos de cara al partido del domingo contra Huracán por el torneo local. Para posteriormente, enfrentarse a River Plate el 2 o 3 de enero y jugarán la ida de la semifinales contra Santos el 6 de enero.