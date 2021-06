Carlos Izquierdoz y Tokyo 2020: una historia incómoda

Carlos Izquierdoz está contra la espada y la pared. Está entre su nuevo rol como máximo referente del plantel de Boca Juniors, tras la salida de Carlos Tevez, y el sueño de poder ponerse la camiseta de su selección por primera vez y asistir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Y es que el ex de Santos Laguna está en la pre-lista de convocados como uno de los nueve mayores considerados para adueñarse de uno de los tres lugares que corresponden a futbolistas que superan los 23 años.

El problema es claro, las fechas de los Olímpicos y las de los octavos de final de la Copa Libertadores le complican el panorama al defensor. Los Juegos Olímpicos se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto (el futbol inicia antes y Argentina debutará el 22 de julio ante Australia), mientras que Boca jugará la Libertadores contra Atlético Mineiro el 13 y el 20 de julio.

Los tiempos no dan y, se especula, que Fernando Batista, DT de la albiceleste sub-23, tiene decidido que el Cali Izquierdoz sea uno de los mayores convocados. El problema es que al no ser fecha FIFA, Boca Juniors no está obligado a ceder al futbolista. Es por ello que Carlos Izquierdoz se encuentra en una encrucijada.

Izquierdoz: ¿Cumplir su sueño o quedarse con el club que le paga?

Todo parece indicar que desde el club no tienen considerado ceder a un jugador que consideran indispensable, pero las charlas entre la Asociación del Futbol Argentino y la dirigencia xeneize continúan. Lo cual indica que nada está descartado.





El tema central y que pondría a Izquierdoz en una situación incómoda, es que, de acuerdo a versiones periodísticas, desde el club esperan que sea el futbolista quien decline la invitación a participar en Tokyo 2020. En las oficinas del club consioderan que prestar al jugador no solo le evitaría participar en octavos de l a Libertadores, sino también en los hipotéticos cuartos de final que se jugarán entre el 10 y el 19 de agosto.

En Boca no quieren quedarse sin su referente de la zaga, pero tampoco quieren asumir el costo de negarse ante la AFA. Ahora, a sus 32 años Izquierdoz deberá decidir si quiere ponerse la camiseta nacional por primera vez o si prefiere permanecer en su club y evitar el enojo del tan mencionado consejo de Futbol.