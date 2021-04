Alista Toronto FC estrategia para echar al León de la Concachampions

El Toronto FC ya prepara la táctica para frenar a León en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. La escuadra canadiense sacó un valioso empate 1-1 en el juego de ida en el bajío mexicano.

“Tenemos trabajo que hacer. Ellos plantean muchos desafíos diferentes: son muy fuertes en las bandas, uno contra uno, pueden cruzar bien el balón”, declaró Chris Armas.

Toronto tuvo buenos resultados en el partido de ida, cuando presionó a León en su propio campo, el estratega de los canadienses planea continuar con esa forma de juego para desesperar a Nacho Ambriz y sus pupilos.

“Tuvimos buenos momentos en el juego, simplemente fue una tarea difícil contra un buen equipo. Así que miraremos con atención, haremos algunos ajustes para lidiar con su juego directo, y luego podremos usar algunas de las tácticas de la segunda mitad”, añadió el estratega de los canadienses.

A pesar de comenzar abajo en el marcador en el juego de ida, Toronto siguió con su plan de juego y esa presión en campo rival le dio frutos, al minuto 51', cuando por la vía del autogol consiguieron la igualada.

Preocupa a Toronto el regreso del Chapo Montes

Omar González, defensa central del Toronto FC, es uno de los rostros conocidos en la plantilla canadiense. Omar tuvo 4 años de historia en la Liga BBVA MX.

En el 2015, González llegó a los Tuzos del Pachuca, club en el que militó durante 3 años. Para el 2018, Omar fue fichado por los Rojinegros del Atlas, donde sumó otro año más en el balompié mexicano.

Esa experiencia, lo convierte en una de las piezas más valiosas del Toronto FC, pues incluso sabe de la peligrosidad de ciertos jugadores del León, como es el caso de Luis ‘Chapito’ Montes.

“El próximo juego, ellos tienen a uno de los mejores jugadores, Luis Montes, de regreso, eso elevará su juego aún más”, declaró Omar González.

Aunque un empate en la ida y cerrar en casa es una ventaja para los canadienses, el zaguero no se confía y pone en alerta a sus compañeros para el juego de vuelta, que se disputará en el Osceola Heritage Park el miércoles a las 5 P.M., tiempo del centro de México.

“Es un gran resultado para nosotros. No me voy a adelantar y decir que es una ventaja y que estamos bien sentados, no, porque es futbol. Todo puede pasar y estamos ante un muy buen equipo, que tiene jugadores de mucho talento”, sentenció González.