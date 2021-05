La realización de la Copa América en Argentina no es un hecho, al menos en la consideración de Carla Vizzotti, ministra de salud de Argentina. Y es que la situación sanitaria de su país ha empeorado, a grado tal que el gobierno de la nación determinó que durante nueve días (que finalizan el próximo 31 de mayo) la población vuelva al aislamiento, debido a que en la semana anterior fue la peor para el país sudamericano en términos sanitarios desde que inició la pandemia.

Esta situación llevó a que se postergaran las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, aunque sí se permitió que los duelos de las competencias internacionales sí se lleven a cabo. Situación que ha causado extrañeza y molestia entre la población, ya que parece inexplicable que sí se permita que esos partidos se jueguen mientras ellos no pueden salir de sus casas.

Santiago Ormeño en la lista de la selección de Perú

“Estamos analizando la situación, desde el punto de vista epidemiológico esperamos que de acá a nueve días podamos detener la curva de aumento. Recibir entre 1000 y 1200 personas de distintos lugares con un protocolo muy estricto no es una situación epidemiológica de gran relevancia”, expresó la ministra con respecto al ingreso de todas las delegaciones que llegarían a Argentina para disputar la Copa América.

Se podría analizar la posibilidad de cancelar

Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo la semana anterior que la organización del torneo no corría peligro, incluso después de que Colombia anunció que renunciaba a ser país sede. Pero ahora, la situación podría cambiar. La ministra Vizzotti hoy abrió una puerta que pone en riesgo a la Copa América.

“Estamos trabajando para tener todo listo, y que en el caso de que se decida hacerla, trabajar en ese sentido y tener una buena actividad. Y si se decide suspender en función de la situación epidemiológica, también es una situación que se está analizando”, aseguró Carla Vizzotti en entrevista para TN, un canal de noticias de Argentina.

Por ahora todo es incertidumbre en Argentina. La ministra dejó entrever la posibilidad de que no haya Copa América. La realización o no del evento también ha generado división entre la sociedad. Un sector quiere que se haga el torneo y otro protesta en contra del mismo, y es que les parece ilógico que ellos no puedan trabajar pero que sí se pueda ser sede de un certamen internacional.