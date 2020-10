Cristiano Ronaldo no jugará ante el Barcelona, al dar positivo de nuevo a covid-19

Cristiano Ronaldo no se enfrentará ante Lionel Messi en el juego que todos esperaban en Champions League, luego de que el portugués no pasara la última prueba de Covid-19, motivo por el que apegado a los protocolos, no puede ser elegible.

Con esa prueba positiva de PCR, el cotejo del 28 de octubre entre Juventus y Barcelona se queda sin la estrella que presume 5 balones de oro en su trayectoria.

La UEFA es clara en su protocolo

Pese a que CR7 fue un caso asintomático, y ha seguido las instrucciones de cuidado, el jugador no superó la prueba de coronavirus, a la que dio positivo en un inicio el 14 de octubre, día que la Selección de Portugal anunció que su estrella era liberado de la convocatoria por este factor.

Cristiano viajó de Lisboa a su hogar en Italia en donde siguió su confinamiento, y tras seguir las instrucciones se realizó la nueva prueba para sumarse a su equipo a los entrenamientos.

Pero ahora al no estar libre del virus a 7 días del encuentro, queda descartado para ver actividad.

Para diciembre se podría ver el esperado duelo

El martes 8 de diciembre, cuando los equipos se vuelvan a encontrar en la vuelta, y en la última jornada de fase de grupos, Juventus y Barcelona, con Cristiano y Messi darán ese ansiado cotejo.