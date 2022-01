Cristiano Ronaldo revela la edad en la que se retirará

El delantero portugués Cristiano Ronaldo reveló en una reciente entrevista, que por el momento se mantiene firme en seguir escribiendo grandes capítulos en su carrera deportiva, por lo que ve el retiro lejos, aunque se atrevió a dar la edad en la que colgará los botines.

Cristiano Ronaldo tiene un lugar único en la historia del futbol, siendo uno de los más importantes por sus goles, sus regates imposibles, sus remates de cabeza o de chilena impulsándose a gran altura

CR7 basa todos sus logros en el trabajo día a día, así ocurrió cuando comenzaba a atraer los reflectores, y ahora a días de cumplir 37 años y seguir compitiendo en el alto nivel, estudia en cómo seguir sacando provecho pese a ser ya un veterano del futbol.

Cristiano Ronaldo toma la edad solo como un número

El ariete portugués, indicó que la longevidad no es un tema que le quite el sueño, al contrario, se ocupa en aprender del tema e ir más allá con sus facultades.

“Me gusta mucho estudiar. La longevidad es algo que me fascina en lo que he estado estudiando últimamente. Estoy muy feliz y como futbolista he demostrado que la longevidad es un factor crucial para seguir jugando, disfrutando y mantener un buen nivel de actuación”, comentó.

La edad en la que se retirará CR7

Cristiano Ronaldo ahora mismo es uno de los jugadores de mayor edad que están activos y seguramente es el más talentoso a sus casi 37 años, pero su meta está en los “cuarenta”.

“Estoy contento, quiero quedarme aquí jugando futbol, pero a ver qué pasa. Si llego a los 40 jugando, 41, 42 …”, agregó Cristiano Ronaldo.

Subrayó que más allá de esa edad, cree que “lo más importante es disfrutar el momento”.

El momento actual de Cristiano Ronaldo en el futbol

Cristiano es jugador del Manchester United , que está lejos de los primeros puestos en la Premier League, que se ha estancado en los sitios sexto y séptimo, lo cual ha despertado en el luso una furia.

En Champions están en Octavos de Final y se medirán ante el Atlético de Madrid el 23 de febrero, serie en la cual el United será visitante.