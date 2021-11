Dembélé vive en la enfermería del Barcelona ¡Otra vez, lesionado!

El Barcelona ya no sabe qué hacer con el francés Ousmane Dembélé, que sufrió una lesión más en su estancia en el cuadro culé, convirtiéndo más que nunca, este tema en un dolor de cabeza.

El delantero había estado de baja por lesión por un tiempo de 5 meses y ocho días, y fue en el partido pasado, ante el Dinamo de Kiev al cual retornó y con 20 minutos de actividad le fueron suficientes para volver a lastimarse, de acuerdo al reporte médico por una elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo.

Las lesiones de Dembélé

Dembélé, desde que llegó al cuadro catalán ha sufrido de 13 lesiones que lo han mantenido como un jugador en suspenso, pues no se sabe las condiciones en las cuales realmente está, no se puede contar con él y su situación espanta a cualquier club, que no estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros, que de acuerdo a Transfermarkt, actualmente cuesta el jugador galo.

La devaluación de Dembélé en el Barcelona

Con bombos y platillos se anunció la llegada del francés Dembélé el 25 de agosto del 2017, por 80 millones de euros, cifra en la que se mantuvo por dos años, hasta que en 2019, llegó a costar 120 millones de euros.

Desde entonces ha ido en franca caída, pasando a los 100 millones de euros, luego a los 80, 75 mde, 70 mde y ahora a 50 millones, que del mismo modo lucen una enormidad para la incógnita que lleva puesta.

Dest y Dembélé, con lesiones en un Barcelona necesitado

El zaguero Sergiño Dest, con una lumbalgia, y el delantero Ousmane Dembélé, con elongación en muslo izquierdo, se unen a las bajas del Barcelona, informaron los servicios médicos del club.

Dest ya no jugó pudo jugar por culpa de esta dolencia en Kiev, y Dembélé, que vio sus primeros minutos esta campaña culminó su participación lesionado.

Ambos, que no vieron acción en el entrenamiento de esa mañana, se unen a Gerard Piqué , a los medios Sergi Roberto y Pedro González ‘Pedri’ y a los ofensivos Martin Braithwaite y Sergio Agüero, como inquilinos de la enfermería culé.

Tampoco participó en la práctica de este jueves el portero Norberto Murara ‘Neto’, aquejado de un proceso febril.