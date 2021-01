Didier Deschamps no perdona a Karim Benzema, ni lo perdonará

París, Francia. El técnico de la selección de Francia Didier Deschamps no perdona a Karim Benzema luego que el atacante del equipo español Real Madrid lo acusara de racista hace ya 5 años.

El entrenador del Francia, selección campeona de la Copa del Mundo Rusia 2018, declaró en una entrevista a la emisora RTL, “No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia.

Ciertas declaraciones conducen a una agresividad verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidarlo. No puedo olvidarlo y no lo olvidaré jamás”, añadió Didier Deschamps.

Las palabras de Karim Benzema se produjeron luego que el jugador merengue se quedará fuera de la selección para la Eurocopa de 2016 al afirma que “Deschamps ha sucumbido a la presión de una parte racista de Francia”.

Según el delantero galo Deschamps renunció a incluirlo en el equipo francés a causa de sus orígenes argelinos.

Karim Benzema no ha sido llamado a la selección desde octubre de 2015, después de haber sido acusado por un presunto chantaje, con un video de contenido sexual, a su compañero en el equipo francés Mathieu Valbuena.



Karim Benzema será juzgado por chantaje a Mathieu Valbuena

Karim Benzema (Real Madrid) será juzgado por complicidad en el caso del chantaje con el video de contenido sexual al también jugador Mathieu Valbuena, anunció el 7 de enero de ste año la fiscalía del Tribunal de Versalles.

El caso se remonta a 2015, cuando dos hombres que tenían un supuesto video íntimo de Valbuena con su esposa trataron de hacerle chantaje y ante su negativa contactaron con un amigo de infancia de Benzema para obtener la mediación del madridista, quien habló con la víctima durante una concentración de la selección de Francia.