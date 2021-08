Edson Álvarez confirma que seguirá su carrera en el Ajax

Edson Álvarez puso fin a los rumores que lo colocaban fuera del Ajax. El mediocampista mexicano estaba en la órbita del Stade Rennais, conjunto de la Ligue 1 que habría ofrecido 20 millones de euros al cuadro de Ámsterdam para hacerse de sus servicios. No obstante, el ser considerado por el entrenador, Erik ten Hag, le da confianza a Edson para quedarse en la Liga de Holanda.

“El saber que me tiene considerado con el equipo es importante para mí y me compromete a seguir haciendo las cosas bien como lo he hecho. En su momento busqué la opción de salir a Valencia porque quería jugar y ese equipo me daba la oportunidad de jugar, obviamente acá tampoco se dio la posibilidad.

“Ahora se presentó la posibilidad de salir a Francia, tampoco se pudo, pero la verdad yo me quería quedar. Estoy muy contento acá con el club, con mis compañeros, con la gente y con la vida que estoy llevando”, mencionó Edson Álvarez en una entrevista para el club.

Gran inicio de temporada y muy feliz de estar de vuelta.🦁 VAMOS.❌❌❌ @AFCAjax pic.twitter.com/RNEUdzLnNw — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) August 14, 2021

“Al principio fue difícil para mí también llegar a un nuevo país, nueva gente, nuevos fans y obviamente ellos como refuerzo esperan lo mejor de ti, esperan que el jugador que compraron responda en la cancha. Para mí fue difícil y después de un tiempo puedo demostrarles el por qué me compraron y por qué estoy aquí”, agregó.

Por su parte, en días pasados el técnico del Ajax ya había dado a conocer que contaría con el mexicano para la temporada 2021/22 que acaba de comenzar.

Los números de Edson Álvarez con el Ajax

El jugador mexicano llegó al futbol de Holanda para la temporada 2019/20. Hasta ahora, Álvarez ha disputado 63 partidos oficiales entre juegos de Liga, Copa y Champions y Europa League.

Con el cuadro de Ámsterdam, el mediocampista ha ganado la Supercopa de los Países Bajos en 2019, la Copa y Eredivisie en 2021. Además, ha sido incluido en el once ideal del futbol de Holanda.

Para la segunda fecha de la Eredivisie 2021/22, Ajax enfrentará al Twente el día 22 de agosto en la cancha De Grolsch Veste.

