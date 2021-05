El Ajax golea, pero expulsan a Edson Álvarez

La buena es que el Ajax goleó en el clásico de Holanda. La mala es que el mexicano Edson Álvarez fue expulsado por evitar un gol con la mano en la línea de su marco, ganándose así la segunda tarjeta amarilla que lo mandó de forma prematura a las regaderas.

Al minuto 46, justo antes del descanso, el club de Ámsterdam ganaba el encuentro por la mínima diferencia, cuando una buena jugada del Feyenoord por poco culmina en las redes. Sin embargo, el mexicano se estiró para evitar la caída de su portería, pero lo hizo con el brazo derecho.

El silbante no dudó en sacarle la segunda amonestación para enviar al elemento azteca a los vestidores. Sin embargo, el plan no le salió tan mal al exjugador del América, pues Leroy Fer falló desde los once pasos, en lo que fue un duro golpe emocional para su equipo, que ya no se pudo levantar.

En la segunda mitad, un autogol de Ridgeciano Haps al 67' y una anotación de Hudus al 79', sentenciaron el partido a favor de los capitalinos, campeones de liga desde la semana anterior.

Lucas Pratto sufre una fractura y pasará por el quirófano

El delantero argentino cedido al Feyenoord, Lucas Pratto, sufrió este una fractura en la pierna derecha, en un lance de un partido contra el Ajax, y será operado este domingo por la noche.

“Lucas Pratto se pierde el resto de la temporada”, dijo el club en un escueto comunicado, en el que especificó que la fractura se confirmó en el hospital.

El ‘Oso’, que entró al campo en el minuto 78', le hizo una entrada a Davy Klaassen y, al caer, se quedó con los tacos pegados al césped y se dobló la pierna, por lo que fue retirado inmediatamente del campo.