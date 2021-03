El día en que Neuer le negó la playera a Nahuel Guzmán

“No” fue la respuesta de Manuel Neuer a Nahuel Guzmán tras intentar cambiar camisetas. La destacada participación de los Tigres en el pasado Mundial de Clubes dejó al controvertido arquero con una anecdota muy partícular tras caer en la final ante el Bayern. El portero argentino de los regiomontanos habló sobre el desaire que recibió por parte del guardameta alemán tras finalizar el encuentro, donde los teutones ganaron 1-0.

“Ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas y mi buzo (playera) volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé. Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”, sentenció “sarcásticamente” Nahuel en una entrevista a un medio digital en Argentina.

Seguramente la negativa se debió a los reclamó que le hizo al delantero Robert Lewandowski previo a la premiación. Aparentemente el polaco, se apoyó con su brazo para hacer el único gol del encuentro, algo que no cayó bien en Nahuel Guzmán.

“El chico de video del club se me acercó y me mostró la imagen del gol, le dio en la mano. Me calenté y fui directo a Lewandowski, ignoré a Neuer, quizá por eso después no aceptó el cambio de suéter. Ya no le dije nada y regresé con mi gente, pero los del Bayern me miraban raro. No sé si Lewandowski se lo habrá comentado”, expresó el “Patón” al diario de su país.

Para echar más leña al fuego, el también arquero mundialista por Alemania sí intercambio camisetas, fue con el guardameta Mohamed El Shenawy del Al Ahly, esto en las semifinales del torneo, de acuerdo a un video que se puede ver en el portal oficial de la FIFA.

Entre sí son peras o manzanas, esta pequeña confrontación quedará en el recuerdo y en la larga lista de momentos polémicos en la carrera de Nahuel Guzmán.