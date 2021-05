El entrenador que piensa el Barcelona para retener a Messi

En Barcelona nada está claro. Lionel Messi aún no recibe ninguna oferta formal por parte de la directiva para renovar su contrato, el cual expira el 30 de junio. Con respecto a la dirección técnica aún no hay nada claro. Joan Laporta, actual presidente del cuadro blaugrana, se reunió ayer con Ronald Koeman para pedirle un plazo de dos semanas para definir si podrá o no continuar siendo el entrenador del primer equipo.

De acuerdo a los reportes de la prensa argentina, Lionel Messi no tiene prisa para resolver su situación con el conjunto de la ciudad condal. Y es que, por ahora, el astro argentino está enfocado al 100% en su selección para tratar de conquistar la Copa América. Es decir que Lionel tiene la intención de definir su futuro hasta que termine el torneo continental, aunque ya hubo algunas charlas informales entre su padre y Laporta.

Mientras tanto, en Barcelona trabajan para poder convencer al máximo referente en la historia del club para que permanezca en la institución. Es un secreto a voces que el lunes, tras la disputa de la final de la Champions, Sergio Agüero, uno de los mejores amigos de Lionel Messi, firmará el contrato que lo convierta en jugador del Barcelona.

Pep, el nuevo objetivo de Laporta

Pero ese no sería el único guiño de Laporta para convencer a Messi, quien busca un proyecto deportivo competitivo. Es por eso que, en las últimas horas, surgió el rumor de que la dirigencia culé tiene decidido que Josep Guardiola se convierta en el sucesor de Ronald Koeman. Y por ello, Laporta estaría esperando a que se dispute la final de la Champions para acercarse a Pep.

Laporta y compañía consideran que, si el Manchester City se corona campeón de Europa, eso abriría una pequeña puerta para que el de Santpedor decida volver a casa. Y es que ya con todos los objetivos logrados creen que podría persuadirlo para que no cumpla el contrato que lo vincula al City hasta el 2023. Ahora, si el City cae ante el Chelsea verían imposible que Guardiola se sienta tentado.

El dinero sería un impedimento

Otro aspecto a tratar para el posible cambio de entrenador es el económico. Ronald Koeman tiene contrato por un año más y, en caso de que la dirigencia decida rescindir al holandés, deberán pagarle una cifra que ronda los 13.3 millones de euros (7.5 millones de sueldo anual más 5.8 millones de penalización por terminar la relación laboral de manera anticipada).

A esos poco más de 13 millones de euros habría que sumar lo que el Manchester City le pida al Barcelona para liberar a Josep Guardiola de su obligación contractual. Así, el panorama del Barcelona no es claro y habrá que esperar, tal vez hasta mediados de julio, para saber qué sucederá con Lionel Messi.