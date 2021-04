El incidente que casi sabotea el Real Madrid vs Chelsea

El encuentro de Semifinales de Champions League entre Real Madrid vs Chelsea, tuvo un duro incidente que por poco y sabotea el encuentro que terminó empatado, pues el marcador tuvo problemas.

Reportan diferentes medios locales, que la pizarra en la que se marcan los goles, los minutos y el tiempo del partido, tenía problemas de funcionamiento, por lo que el encuentro tendría ciertos problemas, sobre todo de referencia para los futbolistas y hasta para el árbitro.

Los trabajadores del Real Madrid se dieron a la tarea de arreglarlo cuando el choque estaba a minutos de iniciar, pero no lograron corregir el daño del electrónico, por lo que pasaron a trasladar uno de un campo vecino y colocarlo en el Estadio Alfredo Di Stéfano, llamando la atención de todos en el recinto deportivo.

Finalmente el jeugo se pudo ejecutar sin mayores problemas y se pudo marcar en tiempo y forma los goles que cayeron en las Semis de Champions.

El Estadio Alfredo Di Stéfano ya había sido criticado

Hace algunas semanas, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se lanzó con todo en contra del Estadio Alfredo Di Stéfano, al señalar que el inmueble parecía un campo para entrenar que no estaba a la altura de un encuentro de Champions League.

Sus palabras calaron profundo en el Madrid, pero por el momento deberán de aprovechar esta sede alterna pues el Santiago Bernabéu está en plena remodelación.

Luego de que Klopp atacara al Real Madrid, fue el mismo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, quien salió al quite al decir que el estadio servía y era funcional y que era buena idea ocuparlo en lo que se trabajaba en el Bernabéu.

El marcador final del Real Madrid Chelsea

En 90 minutos, el cotejo terminó empatado a un gol por equipo, en la ida de las Semifinales, rescatando para el Madrid la igualada, Karim Benzeman, quien fue reconocido públicamente por el entrenador Zinedine Zidane.

“Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. No me sorprende lo que hace cada partido”, adelantó Zidane, quien además extendió la felicitación a todo el plantel, recalcando que “estoy con todos los jugadores de la misma manera, el esfuerzo que han hecho hoy creyendo en lo que hacemos ante las complicaciones en una semifinal de Champions, en la que hay que sufrir, me alegro por todos. Estamos vivos”.