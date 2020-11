El ‘Messi mexicano’ le dedicó su primer gol a Maradona

El delantero Luka Romero, conocido como el ‘Messi mexicano’, marcó su primer gol con el Mallorca, y estalló en lágrimas por ver conseguida una de sus metas, que además lo dedicó al cielo para Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre, en Argentina.

Luka Romero, de apenas 16 años de edad, no olvidará la noche en la que ganó 4-0 con su escuadra sobre el Logroñés, en el que además consiguió marcar uno de los tantos del triunfo. Esa conquista fue también la primera como profesional a su corta edad.

“He marcado el gol y me he puesto a llorar. No me lo creía, he pensado en mi madre, en mi padre, en la gente que me apoya. Todos me están ayudando mucho, el míster (Luis García Plaza), la plantilla, mi familia. Todos mis compañeros estaban contentos porque la había metido”.

Luka Romero dedicó el gol a Maradona

Luka Romero, que es todavía un adolescente ha logrado escalar en el futbol profesional gracias a su técnica, virtudes, mentalidad y competitividad. Es tal su condición que ha sido comparado con Lionel Messi, y al haber nacido en Durango, México, se ha ganado el sobrenombre del “Messi mexicano”, aunque el talentoso jugador se decantaría por militar con Argentina, pues su padres son de esta nación.

Debido a sus raíces sudamericanas es que Luka Romero tiene arraigado y presente el balompié argentino y por ende la figura y el legado que dejó Diego Armando Maradona, a quien le dedicó su primer tanto en el profesionalismo.

“Muy feliz por el primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Esto va por vos D10S”

El gol de Luka Romero demuestra su calidad

Rodeado por sus compañeros del Mallorca, la esperanza de la cantera mallorquinista, Luka Romero gritó con rabia su gol, que cerraba la goleada de 4-0 sobre el UD Logroñés y que permitía a su escuadra permanecer en el liderato de la Segunda División española.

El gol fue gran manufactura, en todos los gestos que hizo antes de engatillar un potente zurdazo pegado al palo izquierdo, demostró que tiene técnica y recursos a raudales.

Controló en la entrada del área una asistencia perfecta de su compañero Salva Sevilla, se giró con rapidez para tener el mejor ángulo de tiro y batió al sorprendido guardameta ucraniano Yaroslav Meikhers.

Fue un gol al que lo pudo haber fimado Leo Messi. De hecho, por su precocidad y estilo de juego, le comparan a menudo con el ‘crack’ del Barcelona.

La temporada pasada ya hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en debutar en Primera. Tenía 15 años y 229 días cuando jugó algunos minutos ante el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano.

“Luka es un diamante que hay que ir puliendo poco a poco”, declaró Luis García, entrenador del Mallorca, tras la victoria ante el Logroñés.

“Es un jugador muy querido en el vestuario. Todos los jugadores lo fueron a abrazar, lo que revela el cariño que le tenemos. Pero hay que ir haciéndole un hueco en torno a su edad, poco a poco. Luka es un proyecto de futuro, no de hoy”, explicó García.

El joven talento mallorquinista ya ha recibido una oferta para jugar con la selección española, pero la rechazó.

De familia argentina y nacido en México, Luka siempre ha manifestado que su sueño es vestir la camiseta albiceleste.