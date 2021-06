El Real Madrid podría jugar en casa del “odiado” rival

Que el Real Madrid pueda jugar como local en el estadio del Atlético de Madrid, al menos durante el inicio de la próxima campaña, es una posibilidad. Los merengues ya han enviado la solicitud al cuadro colchonero, pero esto no le gusta para nada a uno de los referentes del actual campeón de España. Koke es el capitán del conjunto rojiblanco y en entrevista para CUATRO, dejó muy en clara su postura al respecto.

A principios de la semana se reveló que el Real Madrid tiene considerado jugar en el Estadio Metropolitano, todo por un motivo muy sencillo. Se espera que para el arranque de la próxima temporada se reabran los estadios españoles, el regreso del público será paulatino y desde las oficinas del conjunto blanco no quieren dejar pasar lo que significaría la derrama económica que 20 mil o 30 mil aficionados representaría. Pero a Koke la idea le incomoda.

“No veo claro que el Madrid juegue de local en nuestro estadio. Habrá que ver el tema de los calendarios, cómo se quedaría el césped, el tema de la pandemia, etc. No es una decisión mía, pero no lo acabo de ver”, expresó Koke mientras se prepara para disputar la Eurocopa con la Selección Española.

El Real Madrid busca jugar como visitantes en el inicio de la próxima campaña

El tema del calendario que mencionó el mediocampista puede ser clave. Y es que el Real Madrid ya le solicitó a La Liga que en el inicio de la campaña se le ponga la mayor cantidad de partidos en condición de visitante que sea posible. De esa manera se podría minimizar el número de encuentros a disputar en el campo del “odiado” rival.

Vale la pena recordar, que cuando se reanudó la competencia en España, tras el primer gran confinamiento, Enrique Cerezo aseguró que nadie debía dudar que el Atlético de Madrid estaba en la disposición de ayudar a la Casa Blanca en caso de que los merengues así se lo solicitaran.

Otra opción que se baraja en las oficinas madridistas es la de compatibilizar las obras del Santiago Bernabéu con el calendario de partidos a partir de septiembre, u octubre a más tardar. Esto significaría alentar un poco el avance de las obras ya que cada vez que haya partido se deberán detener ciertos trabajos para la preparación del partido y el juego en si.