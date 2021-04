Erling Haaland, ilusionado por llegar a la casa del Manchester City

El delantero noruego Erling Haaland, llegó este lunes junto a toda la plantilla del Borussia Dortmund, a Inglaterra y se trasladaron al Estadio del Manchester City para reconocer la cancha y entrenar previo al duelo del martes.

El jugador juvenil se mostró ilusionado y contento de arribar a esta cancha, pisar el césped y entrenar, justo cuando se especula que podría llegar en el verano a este equipo, el cual es uno de los que podría pagar el precio del jugador.

Haaland voló de mañana desde Alemania hacia Inglaterra, y de acuerdo a los posteos que realizó la cuenta oficial de Twitter del Dortmund, estuvo emocionado y más aún cuando tocó el turno de reconocer la cancha.

El jugador será la punta de lanza del Dortmund, que buscará obtener un buen resultado y levantar, luego de la derrota del sábado pasado en la Bundesliga en contra del Eintracht Frankfurt.

El Dortmund logró colarse hasta la fase de Cuartos de Final de la Champions League, en donde la competencia se vuelve más intensa y más aún, teniendo al cuadro de Pep Guardiola enfrente.

Erling Haaland es ligado con el Manchester City

El delantero noruego Erling Haaland, fue ofrecido la semana pasada al Barcelona y al Real Madrid el mismo día, siendo los encargados de llevar el mensaje, su padre y el representante del jugador.

Además habrían tenido reuniones ejecutivas para tratar una eventual transferencia, con los equipos Manchester United, Chelsea, Liverpool y el propio Manchester City.

Luego de las negociaciones que podrían marcar su transferencia en el verano, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola explicó que el club no podrá gastar una gran suma de dinero debido a la crisis y que probablemente no fichen delanteros. Del mismo modo piensan en apostar por la cantera de los citizens y encarar así las competencias.

Este lunes, fue nuevamente cuestionado sobre Erling Haaland y destacó sus características como futbolista diciendo que es “fenomenal”, pero no quiso abundar más allá, pues no acostumbra hablar de jugadores que no son parte de su plantilla.

Por Haaland, estarían pidiendo hasta 180 millones de euros, una cifra enorme para las condiciones económicas mundiales, por lo que eventualmente no habría una negociación positiva, a menos que el Dortmund se preste a llegar a acuerdos.