Cobertura Espanyol vs Real Madrid en vivo | LaLiga

Madrid, España. El Espanyol de Barcelona recibe en el RCDE Stadium al líder de LaLiga española Real Madrid en partido de la jornada 8.

En su regreso a LaLiga, el Espanyol (G1, E3, P3) aún no ha dado ninguna gran sorpresa, registrando tres empates y dos derrotas en los cinco encuentros en los que no ha sido favorito. Luego de caer por 2-0 en su visita al Sevilla, los periquitos reciben al Real Madrid, líder invicto al que no vencen desde febrero de 2018.

El conjunto catalán, ubicado en la mitad de la tabla, ha sumado cuatro puntos de nueve posibles como local esta temporada (G1, E1, P1), un registro aceptable teniendo en cuenta sus dos únicos goles a favor en el RCDE Stadium. Antes de marcar en casa frente al Atleti y al Alavés, el Espanyol enlazaba cinco encuentros sin ver puerta ante su afición en la máxima categoría.

Llega al feudo barcelonista un Real Madrid que ha comenzado la campaña liguera de forma sensacional (G5, E2, +13), pero que el martes sufrió un duro golpe en la Champions League cayendo por 2-1 ante el Sheriff Tiraspol en el Santiago Bernabéu. Los merengues están ofreciendo un gran rendimiento en ataque, pero necesitan corregir urgentemente su fragilidad defensiva.

El Espanyol fue el primer equipo que logró derrotar al Real Madrid en LaLiga (4-0, marzo de 1929), pero los blancos han perdido en solo una de sus últimas 13 visitas al conjunto perico (G11, E1, P1) y buscan ampliar su fantástica racha actual de 18 salidas ligueras sin perder (G12, E6).

Jugadores a seguir Espanyol y Real Madrid

Raúl de Tomás ha anotado los dos goles ligueros del Espanyol en casa esta temporada, y cada uno de ellos abrió el marcador. Los cinco tantos de Vinicius Jr. con el Real Madrid en LaLiga han llegado más allá del minuto 50, cuatro de ellos fuera de casa.