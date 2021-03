Estamos vivos, hay Liga: Zinedine Zidane

Madrid, España. El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, asegura que se encuentran vivos y seguiran peleando por el título de la Liga española.

En conferencia de prensa, Zidane declaró con respecto al desarrollo del derbi español.

“La primera parte se la han llevado ellos y la segunda nosotros. Yo creo que es merecido más o menos, incluso al final teniendo ocasiones nosotros. Se podía recuperar más. Al final, lo bueno y lo más importante para nosotros era hacer otra segunda parte y cambiar el partido. Y es lo que hicimos. Es un punto, estamos vivos y vamos a seguir peleando.

Nuestro objetivo es (seguir peleando por La Liga). Sabemos que queda mucha Liga, muchos puntos en juego y vamos a pelear hasta el final. Y siempre las cosas pueden cambiar. Estamos haciendo las cosas bien, sabemos que podemos mejorar y es lo que vamos a hacer”, apuntó el entrenador francés.

“El árbitro decidió no marcar penal”: Zidane

Al ser cuestionado sobre la mano de Felipe dentró del area y que el árbitro no quiso pitar el penalti, Zidane respondió, “Como siempre, no me voy a meter. Sabemos que es una labor difícil también. El árbitro ha tomado la decisión de ver la jugada y luego ha decidido. Tenemos que respetar la decisión y ya está”.

“No me pasa nada (por la cabeza). Es el árbitro y decide él. Al final, no cambia nada, estoy en el partido y si pita penalti, pues penalti y si no lo pita es porque para él no hay penalti. No va a cambiar. Lo importante para nosotros es estar en el partido y es lo que hicimos”, añadió el técnico.

“Nosotros sabemos que, de todas formas, es complicado. No podemos entrar en eso. El criterio lo sabemos, pero al final es la decisión suya, la responsabilidad del árbitro y tenemos que respetar eso, porque no va cambiar. Al final, los jugadores decían que había mano, él ha revisado la jugada en el VAR y ha decidido no pitar”, finalizó Zinedine Zidane.