Estrella del Manchester City renueva contrato

El Manchester City se ha asegurado la continuidad de una de sus figuras por cuatro años más. Uno de los futbolistas encaminado a convertirse en leyenda del club, extendió hoy su vínculo con la institución hasta el 2025. Y, en caso de cumplir con la totalidad del nuevo contrato, llegará a las 10 temporadas defendiendo los colores de los citizens. Se trata nada más y nada menos que de Kevin De Bruyne.

A través de sus redes sociales, la institución mancuniana anunció que el hombre que llegó hace 6 años desde el Wolverhampton continuará con el equipo en la búsqueda de la ansiada Champions League hasta el año 2025. El Belga actualmente tiene 29 de años de edad, por lo cual cuando expire su relación con el equipo tendrá 33 y aún estará en posibilidades de seguir compitiendo al máximo nivel.

“No podría estar más feliz. Desde que me uní al City en 2015, me he sentido como en casa. Amo a los seguidores, mi familia está asentada aquí en Manchester y mi propio juego se ha desarrollado realmente bien. Este club de futbol está diseñado para el éxito. M e ofrece todo lo que necesito para maximizar mi rendimiento, por lo que firmar este contrato fue una decisión simple. Estoy jugando el mejor futbol de mi carrera y, sinceramente, siento que hay más por venir”, fueron las palabras del seleccionado belga tras firmar su renovación.

De Bruyne ha jugado 255 partidos con el cuadro de City

El mediocampista ha jugado 255 partidos con el cuadro de Manchester, en los cuáles sus números son sobresalientes. De Bruyne ha anotado 65 goles y dio 105 pases para gol. Por ahora, Kevin es el decimoprimer futbolista en la lista de presencias con el club.





Por supuesto, la relación que mantiene con Josep Guardiola también fue importante para que De Bruyne decidiera continuar con el equipo: “Pep y yo vemos el futbol de la misma manera. Tener esa relación con un entrenador es muy importante para mí, porque nuestros objetivos están totalmente alineados y queremos las mismas cosas”, sentenció el futbolista en una charla con la página oficial del club.