Raúl Jiménez y su excelente temporada en la Europa League 2019-2020 con los Wolves

La UEFA Europa League 2019-2020 tuvo la presencia de mexicanos y el que más brilló en este torneo fue Raúl Jiménez con el Wolverhampton, al marcar 10 anotaciones a lo largo del campeonato.

En la clasificación de la Europa League para entrar a la fase de grupos, el mexicano fue el estandarte del equipo al marcar seis tantos, cuatro de ellos fueron en dos encuentros, producto de dos dobletes. El primero lo hizo recién iniciaba el mes agosto en el juego de vuelta de la segunda ronda ante el Crusaders de Irlanda del Norte y el segundo fue ante el FC Pyunik Ereván de Armenia el 8 de agosto en el juego de ida de la tercera ronda.

La gran racha de Raúl siguió para el siguiente partido el cual era definitivo para lograr su lugar en la temporada 2019-2020 de la UEFA Europa League, en donde enfrentaron al Torino de Italia. Ante este rival, los Wolves jugaron a visita recíproca y en ambos encuentros el delantero mexicano perforó las redes, el primero de ellos fue el 22 de agosto en la ida y Raúl puso el tanto definitivo para ganar 3-2 ante el club italiano.

Con la ventaja para el equipo del Wolverhampton, el club inglés enfrentó el partido de vuelta en casa y Raúl Jiménez volvió a marcar para abrir el marcador en el Estadio Molineux. Sin embargo el empate llegó al minuto 58 por parte de Andrea Belotti y finalmente en ese encuentro el belga Leander Dendoncker puso el gol definitivo para dejar el marcador 2-1 y asegurar su pase a Europa League 2019-2020.

El gran ritmo de Raúl Jiménez continuó en la fase de grupos, aunque tuvo que esperar hasta el tercer partido para poder marcar. El 24 de septiembre del 2019, el delantero azteca logró hacer su séptimo gol ante el Slovan Bratislava de Eslovaquia. Un mes después, Raúl consiguió dos goles más, los cuales sirvieron para que el Wolverhampton estuviera colocado como el segundo lugar del Grupo K con 13 unidades y de esta forma avanzó a la fase eliminatoria.

El camino de los Wolves en la Europa League continúo de buena forma en la ronda de eliminación directa y en esta instancia, Raúl Jiménez logró marcar un solo gol que fue ante el Olympiakos en la llave de octavos de final en el juego de vuelta, el cual definió su pase hasta los cuartos.

Aunque, después de un gran torneo, Raúl Jiménez fue el verdugo del equipo y en los cuartos de final, en donde enfrentó al Sevilla su cuota goleadora se vio frustrada al errar un penal ante el equipo andaluz, el cual se llevó la victoria con gol de Lucas Ocampo en la recta final del partido.

Raúl Jiménez se lamentó por la falla que fue significativa para su equipo, pero sin lugar a duda firmó una de sus mejores temporada en torneos europeos.

Emilio C.O.

Azteca Deportes

