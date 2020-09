Ex estrellas del Barcelona se suman a los reclamos de Messi contra el equipo

Luego de que Lionel Messi reiterará su coraje ante el Barcelona o hacia la directiva y manejos de esta escuadra, algunas estrellas de la talla de Neymar o Dani Alves, le hicieron segunda refrendando lo mal que es el cuadro culé en ese sentido.

Quien creía que ya se habían solucionado las diferencias entre el argentino y la presidencia del Barcelona, no podía estar más alejado de la realidad. Esta mañana, el delantero argentino le acertó un nuevo puyazo a la directiva, que desencadenó una reacción en cadena.

Messi escribió un mensaje en sus redes sociales para despedirse de Luis Suárez, quien fue transferido al Atlético de Madrid. “Ya me venía haciendo a la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como fuera. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

Los señalamientos ante el Barcelona no se hicieron esperar

Algunos ex jugadores del Barcelona aprovecharon la publicación para desquitarse por los malos tratos que en su momento recibieron por parte de Bartomeu.

Neymar escribió: “increíble cómo hacen las cosas”.

Dani Alves agregó: “infelizmente esa es la realidad, que viene desde hace tiempo. ¡Solo se confirma año tras año! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respeto y eso no lo saben.”

Cesc Fábregas complementa con unos aplausos.

Eto’p sentencia: “Hijo, la elegancia no se COMPRA. Cuídate y piensa en ti”

Solo con el tiempo se verá si el Barcelona es capaz de reestructurarse y levantar títulos esta temporada, pese al divorcio entre jugadores y directivos.