EXCLUSIVA: Un renovado Iker Casillas, en palabras de Iker Casillas

Todos quieren una foto con Casillas. Porque Casillas es atemporal. El niño de 10 años llega con su camiseta moderna, la que ya presume las 13 Champions League, y quizá lleva en el dorso el nombre de Vinicius Jr. o Federico Valverde. Pero en ella quiere plasmar la firma de Iker.

Con el mismo rostro iluminado, con la misma piel erizada producto de la presencia del ídolo de su juventud, se encuentra a un lado un hombre de 40 y tantos años. Él trae consigo la indumentaria de algún jugador de la era Galáctica, o de cuando Pellegrini, Mourinho o Ancelotti eran técnicos del Madrid. Iker Casillas invade los tiempos futbolísticos.

El Campeón del Mundo en 2010, hoy dirigente de la Fundación del Real Madrid, pretende externar un papel diplomático, pero aún se mueve como rockstar y no solamente por los recuerdos bajo los tres palos, sino por un carisma que poco se ve en los ídolos de las nuevas generaciones.

Te puede interesar: VIDEO: Iker Casillas y Jorge Campos intercambian playeras

El exguardameta conoce su rol. Y aún después de cumplir con horas de compromisos, firmar decenas de productos del Real Madrid y recibir múltiples ‘flashazos’ fotográficos, se sienta en una habitación, con la misma elegancia que lo caracteriza, para responder las últimas preguntas de su ajetreado día.

P: ¿Cómo te encuentras y cómo te defines en esta etapa de tu vida?

R: Estamos ante un Iker diferente, más maduro a nivel persona y también encausando su vida hacia el futbol pero en otro lugar, en otro tema muy diferente a lo que es el terreno de juego, intentando formar a gente, formarme a mí, que la gente me ayude a que pueda crecer y que pueda tener más conocimiento aún de lo que hay alrededor del futbol, y experimentando una situación nueva.

P: ¿Cuál es tu posición actual en el Real Madrid? ¿Te ves en algún momento futuro formando parte del club en un rol que influya en el primer equipo?

R: No. Mi posición es estar en la Fundación del Real Madrid, comprometido con todas aquellas causas que tenemos en nuestra institución, sabemos que el club lo que impregna son los valores deportivos y ese es el cometido que tengo. Aprender y ayudar. No tengo ningún interés personal de crecer en un posicionamiento mayor en el club, en el que estoy es el que me gusta, el que me agrada, en el que tengo el conocimiento de todo aquello que rodea a la fundación, y es el que me gusta.

P: En estos últimos años han salido varias de las más grandes figuras de la liga española: Cristian Ronaldo, Messi, Sergio Ramos, Varane, por mencionar algunos. ¿A a qué se debe este fenómeno y cómo afecta al futbol español como producto?

R: Son jugadores que han estado muchísimo tiempo en La Liga y en sus respectivos clubs. Estamos convencidos que La Liga le gusta a muchos jugadores a nivel europeo y jugar esta competición les fascina. Así que también vienen jugadores nuevos con mucha ilusión, y que seguramente van a llegar jugadores de alto nivel en los últimos meses.





P: ¿Te gusta Mbappé como refuerzo del Real Madrid?

R: Ya ambas partes, ha sido público el acercamiento que han tenido, tanto el club ha intentado fichar a Mbappé en este mercado de verano, y Mbappé hace unos días ha dicho que su intención era llegar al Real Madrid, así que se complementan ambas partes, Mbappé es un grandísimo jugador y estoy convencido de que podría crecer mucho en este club.

P: ¿Qué opinas de la Superliga Europea?

R: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque ahora mismo todo mundo tiene que jalar y encajar en su situación, pero es una cosa que compete a las grandes entidades, por lo tanto la opinión que yo dé o no, yo creo que no le podría sentar a cada uno, bien o mal.

Iker Casillas y sus lazos con México

P: ¿Cómo defines a los mexicanos con los que has compartido vestidor, Miguel Layún, Héctor Herrera y ‘Tecatito’ Corona?

R: Gente saludable, gente muy ‘maja’, que ha formado parte de mi vida, que siempre me ha hablado muy bien de México, he compartido con ellos ratos inolvidables y ahora me toca verles de una manera diferente pero, me siento un poco orgulloso porque algunos de los consejos que en su día les he dado, veo que los siguen teniendo en su cabeza. Así que, que tengan una carrera plena, llena de éxitos, que disfruten y puedan divertirse, y sentar una trayectoria muy, muy buena.

Te puede interesar: Iker Casillas y su gloriosa trayectoria en la Selección Española

P: ¿Cómo ves a Santiago Solari como técnico del América?

R: Empezó un proyecto nuevo al que este año le ha dado continuidad, y están los resultados del América. Me parece un gran entrenador, ha sido un grandísimo jugador, y toda la suerte del mundo. Le deseo que le vaya fenomenal porque también, me guste o no, siempre va a estar ligado al Real Madrid.