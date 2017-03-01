  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Carlos Vela festeja 28 años de edad

#Galería del delantero mexicano Carlos Vela que cumple 28 años de vida

Por: Azteca Deportes

KAL|1_pnrpvrl8

JORGE REYES/MEXSPORT DIGITAL | Carlos Vela inicia en el futbol en las fuerzas básicas del Guadalajara

KAL|1_ckswqdeg

OSVALDO AGUILAR/OSVALDO AGUILAR | Carlos Vela y su gran amigo Giovani dos Santos en la Selección Azteca

KAL|1_efpyzsvm

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El mexicano anota en la final del Mundial Sub 17 ante Brasil

KAL|1_9dbs89u6

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Carlos Vela se proclamó como el máximo goleador del Mundial Sub 17 en Perú, marcando 5 goles

KAL|1_4imah0hp

MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/MEXSPORT | Arsenal ficha a Vela en el 2005 con un contrato por 4 millones de euros y 5 temporadas

KAL|1_ct7uz6zb

MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/BACKPAGE IMAGES | Carlos Vela jugó a préstamo con Salamanca, Celta, Osasuna y West Bromwich

KAL|1_kendd5xp

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El atacante de Quintana Roo debuta en la selección mayor en el 2007

KAL|1_enfd2dnc

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Carlos Vela participa en el Mundial de Sudáfrica 2010

KAL|1_ckig4fd6

DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Vela debuta en la Real Sociedad en el 2011 anotando su primer gol ante Real Betis

KAL|1_qqao97w1

DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Ante el Eibar, Carlos Vela anota su gol 70 con la Real Sociedad

/
KAL|1_pnrpvrl8

JORGE REYES/MEXSPORT DIGITAL | Carlos Vela inicia en el futbol en las fuerzas básicas del Guadalajara

KAL|1_ckswqdeg

OSVALDO AGUILAR/OSVALDO AGUILAR | Carlos Vela y su gran amigo Giovani dos Santos en la Selección Azteca

KAL|1_efpyzsvm

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El mexicano anota en la final del Mundial Sub 17 ante Brasil

KAL|1_9dbs89u6

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Carlos Vela se proclamó como el máximo goleador del Mundial Sub 17 en Perú, marcando 5 goles

KAL|1_4imah0hp

MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/MEXSPORT | Arsenal ficha a Vela en el 2005 con un contrato por 4 millones de euros y 5 temporadas

KAL|1_ct7uz6zb

MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/BACKPAGE IMAGES | Carlos Vela jugó a préstamo con Salamanca, Celta, Osasuna y West Bromwich

KAL|1_kendd5xp

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El atacante de Quintana Roo debuta en la selección mayor en el 2007

KAL|1_enfd2dnc

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Carlos Vela participa en el Mundial de Sudáfrica 2010

KAL|1_ckig4fd6

DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Vela debuta en la Real Sociedad en el 2011 anotando su primer gol ante Real Betis

KAL|1_qqao97w1

DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Ante el Eibar, Carlos Vela anota su gol 70 con la Real Sociedad

KAL|1_pnrpvrl8
KAL|1_ckswqdeg
KAL|1_efpyzsvm
KAL|1_9dbs89u6
KAL|1_4imah0hp
KAL|1_ct7uz6zb
KAL|1_kendd5xp
KAL|1_enfd2dnc
KAL|1_ckig4fd6
KAL|1_qqao97w1