Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Carlos Vela festeja 28 años de edad
#Galería del delantero mexicano Carlos Vela que cumple 28 años de vida
JORGE REYES/MEXSPORT DIGITAL | Carlos Vela inicia en el futbol en las fuerzas básicas del Guadalajara
OSVALDO AGUILAR/OSVALDO AGUILAR | Carlos Vela y su gran amigo Giovani dos Santos en la Selección Azteca
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El mexicano anota en la final del Mundial Sub 17 ante Brasil
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Carlos Vela se proclamó como el máximo goleador del Mundial Sub 17 en Perú, marcando 5 goles
MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/MEXSPORT | Arsenal ficha a Vela en el 2005 con un contrato por 4 millones de euros y 5 temporadas
MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/BACKPAGE IMAGES | Carlos Vela jugó a préstamo con Salamanca, Celta, Osasuna y West Bromwich
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El atacante de Quintana Roo debuta en la selección mayor en el 2007
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Carlos Vela participa en el Mundial de Sudáfrica 2010
DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Vela debuta en la Real Sociedad en el 2011 anotando su primer gol ante Real Betis
DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Ante el Eibar, Carlos Vela anota su gol 70 con la Real Sociedad
JORGE REYES/MEXSPORT DIGITAL | Carlos Vela inicia en el futbol en las fuerzas básicas del Guadalajara
OSVALDO AGUILAR/OSVALDO AGUILAR | Carlos Vela y su gran amigo Giovani dos Santos en la Selección Azteca
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | El mexicano anota en la final del Mundial Sub 17 ante Brasil
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | Carlos Vela se proclamó como el máximo goleador del Mundial Sub 17 en Perú, marcando 5 goles
MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/MEXSPORT | Arsenal ficha a Vela en el 2005 con un contrato por 4 millones de euros y 5 temporadas
MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES/BACKPAGE IMAGES | Carlos Vela jugó a préstamo con Salamanca, Celta, Osasuna y West Bromwich
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El atacante de Quintana Roo debuta en la selección mayor en el 2007
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Carlos Vela participa en el Mundial de Sudáfrica 2010
DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Vela debuta en la Real Sociedad en el 2011 anotando su primer gol ante Real Betis
DANIEL FERNANDEZ/MEXSPORT | Ante el Eibar, Carlos Vela anota su gol 70 con la Real Sociedad