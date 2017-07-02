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Copa Confederaciones | Color Portugal vs México
#Galeria Las mejores imágenes de Portugal vs México
‘Caramelo’, el aficionado más fiel a la Selección Azteca
Francia, presente en la Copa Confederaciones con los tradicionales mimos
México terminó su participación en la Copa Confederaciones
La belleza presente en el Portugal vs México
Rusia cumplió en la organización de la Copa Confederaciones
La mascota del mundial de Rusia 2018 asistió al partido por el tercer lugar
La Selección Azteca con participación claroscura en la Copa Confederaciones
Una postal para el recuerdo, Márquez se quedó cerca de marcar por la Selección Azteca
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