Habrá duelo Cristiano Ronaldo - Chucky Lozano

Por fin hay fecha para que el Nápoles de Hirving Lozano visite a la Juventus, en partido aplazado de la tercera jornada de la temporada de la Serie A. Será el próximo 17 de marzo cuando, tras mucha polémica, se pueda llevar a cabo el duelo entre los napolitanos y los de Turín en la cancha de la Juve.

Vale la pena recordar que, en octubre pasado, el cuadro de Gattuso no se pudo presentar al partido debido a un brote de Covid-19 que asolaba a la región sureña de Italia. Las autoridades sanitarias de la provincia, decretaron la prohibición para abandonar la zona y por ello el equipo no pudo tomar el vuelo que los llevaría al norte del país.

Para evitar sanciones, aquel 4 de octubre del 2020 los jugadores y el cuerpo técnico de la Juventus se presentaron en el estadio y salieron a la cancha previo a que se decretara de manera oficial que no habría juego por la ausencia del rival, dándole la victoria por 3-0 a los locales. El papelón fue mundial y las críticas llovieron desde todos los rincones del planeta.



“Chucky” Lozano estará en la cancha de Juventus

Pero lo peor llegó cuando se anunció que al Nápoles, además, se le sancionaba con la pérdida de un punto. En ese momento la directiva del club decidió apelar la sanción y el veredicto original de perder el partido. Finalmente, en diciembre consiguieron revertir ambas decisiones y fue hasta hoy cuando se le designó fecha a este encuentro.

Justo a unos días de que sucedió algo similar. Esta semana, el Torino no pudo llegar al Olímpico de Roma para enfrentarse a la Lazio por tener a 10 personas contagiadas del virus, ocho de ellas futbolistas, todo a causa de un brote masivo de la cepa inglesa del SARS-CoV-2. Motivo por el cual la Hacienda Sanitaria local no le permitía al equipo abandonar la ciudad.

La liga no quiso posponer el partido y, de nueva cuenta, un equipo debió salir a la cancha a sabiendas de que no se presentaría su rival. Con el precedente del Juventus vs Nápoles tan cercano, la dirigencia del futbol italiano tomó la misma determinación que finalmente no tuvo efecto.