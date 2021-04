Horario y dónde ver en vivo Athletic Club vs Barcelona

Se juega la Final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic Bilbao, los vascos intentarán sacarse la espina de la edición pasada y los culés sumar un título.

Después del fracaso en Champions League del Barcelona al ser eliminado por el Paris Saint Germain y de perder el clásico contra el Real Madrid, este fin de semana los culés podrían ganar un título que los llene de motivación en el cierre de la temporada.

La Copa del Rey podría ser el primer título del Barca este año, si es que logra vencer al Athletic Club de Bilbao. Sin duda el partido no será nada fácil, los vascos tienen en su ADN el gen de la lucha, además los de Marcelino Garcia Toral llegan por segunda occasion consecutiva a la Final de este certamen a inicios de este mes se jugó la Final de la temporada pasada (2019-2020) ya que por el COVID 19 no se había podido disputar este encuentro. Athletic se enfrentó ante la Real Sociedad que con gol de Oyarzabal desde el manchón penal logró conquistar otra Copa del Rey, título que no conseguían desde hace más de 20 años.

Por si te interesa: Real Madrid vs Barcelona: ¿Quién ha ganado más clásicos de LaLiga?

Por esta razón el cuadro vasco tiene la espina clavada y esperará sacarla contra el Barcelona que podría estar en una crisis emocional tras dejar escapar puntos en la lucha por el campeonato en el clásico español.

Sin embargo si la escuadra de Ronald Koeman se hace de este trofeo estaría por lo menos consiguiendo uno de los 3 títulos por lo que empezó a pelear a inicios de año, considerando que La Liga todavía no está definida.



De los últimos 10 encuentros entre ambos equipos los culés llevan una superioridad de 7 victorias, 2 empates por un sólo triunfo del

Bilbao.

En la Liga Española los blaugranas son terceros con 65 puntos, 28 más que el Athletic que marcha como onceavo con 37 unidades.

Convocatoria Athletic:

Unai Simón, Jokin Ezkieta, Iago Herrerín, Jon Morcillo, Unai Nuñez, Iñigo Martínez, Yeray Álvarez, Mikel Vesga, Ibai Gómez, Unai López, Iñaki Williams, Iker Muniain, Álex Berenguer, Dani García, Iñigo Lekue, Oihan Sancet, Yuri Berchiche, Óscar de Marcos, Asier Villalibre, Ander Capa, Raúl García, Mikel Balenziaga, Iñigo Vicente y Unai Vencedor.

Oier Zarraga y Peru Nolaskoain, ambos lesionados y que recientemente han pasado por quirófano.

Por si te interesa: Faby Apache, el icono que inspira al naciente talento femenino

Convocatoria del Barcelona:

Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, O. Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, S. Roberto, F. De Jong, Ansu Fati, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Ilaix Moriba, O. Mingueza y Arnau Tenas

Cómo y Dónde ver Athletic vs Barcelona EN VIVO

Cuándo: Sábado 17 de abril

Hora: 2:30 pm (tiempo del centro)

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.