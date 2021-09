James Rodríguez, a nada de firmar con un exótico equipo

Luego de que James Rodríguez no fuera tomado en cuenta por el entrenador Rafael Benítez en el Everton, el colombiano tendría como nuevo destino el futbol de Catar, país en el que ya estaría para cerrar su contrato con uno de los equipos de mayor tradición: Al Rayyan.

Con mucha calidad, y conocida mundialmente, Rodríguez ha ido de más a menos en su carrera deportiva y se pensaba que en el Everton podría retomar el camino, aunque su nivel físico, atención al equipo y decisiones técnicas lo tienen apartado.

James Rodríguez es captado tomando un vuelo en Manchester

En recientes días, se le vio al colombiano James Rodríguez en el aeropuerto de Manchester, dispuesto a tomar un vuelo y medios como Sky Sports, aseguran que está en Catar.

TE PODRÍA INTERESAR: GIOVANI DOS SANTOS IRÍA A LA LIGA DE ASCENSO

Su estancia no es de placer, sino que estaría acordando los detalles para arribar al Al Rayyan, equipo que podría hacerse de sus servicios con ayuda del propio Everton, que pagaría parte del salario del sudamericano.

“No sé qué va a pasar. No sé, no sé dónde voy a jugar. Lo sabes en el futbol y en la vida no sabes cualquier cosa, pero todo lo que sé es que he estado entrenando duro, preparándome bien, entrenando para mí y eso es todo”, aseguró James.

El colombiano que destacó en la Copa del Mundo de Brasil 2014, recalcó que “(Jugaré) donde quiera que me quieran. Uno tiene que estar en el lugar donde lo quieren”.

¿Qué le puede ofrecer el Al Rayyan de Catar a James?

En el cuadro de Catar al cual iría James Rodríguez en próximas fechas, es dirigido por el timonel francés Laurent Blanc y cuya mayor figura es el argelino, Yacine Brahimi.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿SE ACABÓ LA MAGIA EN EL PSG CON MESSI?

El cuadro del medio oriente, ha ganado el título local en ocho ocasiones y desde el 2016 no conquistas el torneo doméstico, siendo James un refuerzo de lujo por al menos los 9 meses que le restan de contrato.

¿Qué otras opciones tiene James Rodríguez?

En el verano, James Rodríguez ya parecía destinado a no seguir en el Everton, pues se le vio en diversos momentos lejos de parecer un profesional dedicado a su equipo y se especuló que escuadras como el Milán, Porto o Sevilla lo sondearon para sumarlo a su plantel sin llegar a una conclusión.

Por tener contrato y no estar en tiempo de fichajes es que la opción es mandarlo a Catar en donde concluirá la relación con el equipo inglés para que después sea jugador libre y pueda acomodarse en otra institución o permanecer en el Al Rayyan.