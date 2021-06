Jorge Bermúdez explicó los ataques a Carlos Tévez

No aclares que oscurece, dice el dicho. Y, justamente, eso hizo Jorge Bermúdez. El Patrón habló sobre aquella ocasión en que tildó de ex jugador a Carlos Tévez y explicó los tuits en que señaló al delantero como un enemigo político de la actual dirigencia xeneize. Aquella declaración de Bermúdez y también de Raúl Cascini, fue el punto de inflexión en el rompimiento de la relación entre Tévez y el consejo que preside Juan Román Riquelme.

Ya sin Tévez en el club, el ex defensor salió a aclarar la intención que tuvieron él y Cascini al decir eso. Vale la pena recordar que, ambos directivos, expresaron que Carlitos era un ex jugador cuando llegaron al club con pocas horas de diferencia en distintos canales de televisión. Dicha situación desencadenó la molestia entre los aficionados, quienes lo tomaron como una operación coordinada para orillar a Tévez a dejar al club.

Te puede interesar: Los cinco momentos más tristes de Messi en su carrera

“Lo tergiversaron y lo tomaron de la manera que no era, yo quise decir que no jugaba, que no tenía chance. Cuando lo dijimos con Raúl (por Cascini) lo dijimos de esa manera, y se lo aclaramos a Carlitos en su momento”, explicó una de las manos derechas de Juan Román Riquelme.

Por otro lado, el tema de los tuits en que atacó a Carlos Tevez por la relación que tiene con Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y uno de los “enemigos” políticos de la actual cúpula directiva, también fue abordado por el colombiano de 50 años de edad, quien no reculó ni un poquito.

“Uno en la vida toma decisiones que le parecen justas y necesarias… En el momento fueron justas y necesarias. Lo más importante es que lo aclaré con él, hoy la relación es correcta”, fueron las palabras que utilizó Jorge Bermúdez para describir porqué publicó los tuits en contra de, quien en ese momento era, el capitán del equipo.

La salida de Carlos Tévez con Boca Juniors

Tras varios meses de desgaste, rumores de una relación cortante y de idas y vueltas en los medios de comunicación, Carlos Tevez decidió dejar al club de sus amores. La idea de retirarse con Boca quedó de lado, todo rodeado de especulaciones que indican que el Apache tomó esa determinación por estar harto del ambiente que se vivía en el interior del club a causa de las maneras del Consejo de Futbol.

“Hoy prefirió no estar más, tomarse vacaciones y descansar. Me alegra que Román (por Riquelme) le haya propuesto que cuando quiera puede trabajar con nosotros. El ídolo se retiró en la cancha, ya está. No sé si jugará o no en otro club. Acá nos puede acompañar cuando quiera”, expresó Bermúdez con respecto a la salida de Tevez del club.

Te puede interesar: Uruguay clasifica a los Cuartos de Final de la Copa América

Ahora, solo queda esperar si Carlos Tevez tendrá algo que responderle a Jorge Bermudez. En su despedida del club, Tevez fue muy correcto y no se refirió a ninguna de estas situaciones. Tevez se fue en paz, pero nunca se sabe cuándo pueda cargar el arco el Apache y tomar un micrófono para acabar con la calma con la que se fue del xeneize.