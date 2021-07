José Mourinho confiesa estar cansando del futbol

José Mourinho lo ha ganado todo. El nuevo entrenador de la Roma confesó que a pesar de los logros y todas las alegrías que ha podido conseguir en la cancha, fuera de ella la vida no es nada fácil.

“Para un entrenador la presión está en todas partes. Te conviertes en un animal solitario. No socializas, no caminas por la calle, no compras, no lees nada, no ves televisión, no pones la radio deportiva en el coche”, aseguró el polémico estratega.

El exentrenador del Real Madrid vivirá una nueva etapa, ahora su futuro está en Roma para dirigir a La Loba, con la tarea de regresarlo a los primeros planos del futbol internacional. El conjunto vinotinto no gana una Serie desde la temporada 2000-2001, por lo que terminar con la sequía es su principal tarea.

“Te abruma el futbol fuera del trabajo. Vas a la gasolinera y alguien te dice ‘juega con este o con el otro’ y solo piensas ‘déjame en paz’, a veces te cansas de tanto futbol”, sentenció Mou.

José Mourinho tiene 21 años como entrenador

Su carrera empezó como auxiliar en el Sporting C.P. de su natal Portugal en 1992, para después pasar al Porto y posteriormente al F.C. Barcelona en dos etapas, 1996-1997 y 1997-2000.

Justo después de eso llegó su primera oportunidad como entrenador con el Benfica, pero pasó a la fama cuando ganó con el Porto la Champions League en 2004, hazaña que lo llevó al Chelsea donde levantó ocho títulos, contando tres ligas; El Inter de Milán se hizo de sus servicios y con ellos consiguió su segunda Orejona en 2010.

A partir de ese entonces ha sido un tanto criticado, pues su cuota ganadora ha ido en descenso. Con el Real Madrid apenas ganó una Liga, una Copa y una Supercopa; al mando del Manchester United levantó un par de trofeos y en su última aventura previa a la Roma dirigió al Tottenham sin pena ni gloria.

El pasado 4 de mayo, la Roma confirmó a José Mourinho como su nuevo entrenador, por los próximos tres años, un buen plazo para poder volver a ganar un campeonato. ¿Lo logrará?