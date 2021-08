Jugador del Barcelona le niega su camiseta a su papá

Barcelona, España. El juvenil Nico González debutó con el Barcelona este pasado domingo ante Real Sociedad donde los blaugranas ganaron con marcador de 4-2 en el inicio de la temporada de LaLiga. El jugador de 19 años señala que su camiseta no se la dará a nadie, ni a su propio padre.

“Durante toda una vida en La Masía, debutar con el primer equipo es el sueño que siempre tuve. Hoy ese sueño se ha hecho realidad y no puedo estar más feliz. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este momento. VISCA EL BARÇA”, publicó en su Instagram Nico.

En entrevista para a Barça TV, Nico confesó que tiene planes para la camiseta de su debut pese a que ya ha recibido alguna indirecta: “Esta camiseta no se la regalo a nadie, me la quedo, mi padre me la ha pedido, pero creo que la enmarcaré o algo así. Es algo único y sólo pasa una vez en la vida”.

Nico González entró de cambio por Sergio Busquets

El novato entró de cambio en sustitución de Sergio Busquets para darle un descanso al ícono del Barcelona.

“Sentí mucha emoción porque es un campo que impresiona muchísimo, motiva mucho y tenía muchas ganas e ilusión, llevo toda la vida años viendo jugar allí a los que ahora son mis compañeros y tenía mucha ilusión y muchas ganas, fue muy bonito”, declaró Nico González.

Nico es hijo de uno de los mejores jugadores zurdos que ha dado el futbol español en las últimas décadas, Fran González, que jugó en el Deportivo la Coruña entre 1988 y 2005.

“Koeman me dijo que disfrutara, que estuviera tranquilo y que lo diera todo en el campo. Luego lo celebré con todos los compañeros, contentos por la victoria, aunque jugadores de la Real también me felicitaron”, culminó Nico.