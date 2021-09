De jugar en la Premier League, a trabajar de lechero

Londres, Inglaterra. De ser compañero de Cristiano Ronaldo con el Manchester United, jugando en la Premier League, el destino lo llevó a trabajar en una lechería en Inglaterra…cosas de la vida.

Richard Eckersley, ex jugador del Manchester United, es uno de los futbolistas que estuvo en la élite pero finalmente no pudo mantenerse. En una reciente conversación con The Athletic, Eckersley habló sobre su vida actual y carrera deportiva tras su debut con los ‘red devils’ en 2008.

“Lo he estado pensando todo el tiempo. Cristiano Ronaldo está de vuelta en el Manchester United y la última vez que estuvo allí, yo estuve allí. Estaba entrenando con él. Y ahora soy lechero y comerciante, vendo leche de avena. Él todavía juega al futbol. Es una locura. Mundos aparte”, declaró Eckersley.

No me cambiaría por Cristiano Ronaldo: Richard Eckersley

“No me cambiaría por él. Soy muy feliz y tengo el control de mi destino”, apuntó. En 2015, el ex jugador inglés tuvo su último partido con la camiseta del Oldham Athletic, cuando se lesionó a los 71 minutos ante el Doncaster Rovers. Ahora, a sus 32 años, el ex lateral derecho jugó cuatro partidos en Manchester United y que luego estuvo en Burnley, Plymouth, Bradford, Toronto FC, New York Red Bulls y Bury FC antes de llegar al Oldham.





“El Oldham no tenía dinero ni aspiraciones. Yo estaba volviendo de una boda, teníamos un bebé recién nacido y le dije a mi mujer que quería dejar el futbol. Fue un alivio. Tenía suficiente dinero para aguantar seis meses o un año”, comenta el ex futbolistas del United.

Ahora, vive en Totnes, una comunidad del sur de Inglaterra, con su familia, donde tiene su negocio de leche.

“Tenemos nuestra propia casa, nuestro jardín, plantamos nuestra propia comida. Es como un pueblo sin carreteras. Es una comunidad de unas 40 personas. Todo es vegetariano y 100% orgánico. Estamos produciendo 25.000 litros de leche al mes en botellas de cristal. Todo es reutilizable, es un modelo de negocio circular. Tenemos 22 empleados, queremos ser la mayor distribuidora de leche del Reino Unido en los próximos cinco años. Quién sabe... ¿Quizás el Manchester United la tendrá guardada en sus neveras algún día?”, finalizó Richard Eckersley.