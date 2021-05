Jürgen Klopp tiene en sus planes venir a México

Jürgen Klopp entrenador de Liverpool reveló datos sobre su futuro, y afirmó que uno de sus planes cuando termine su contrato con el cuadro de Anfield es descansar, disfrutar a su familia y viajar a México.

En una conversación para Sky Sports, el entrenador teutón declaró que al terminar su vínculo con Liverpool de Inglaterra le gustaría tomar unas vacaciones en México además de tomarse unos días en su país natal, Alemania.

“Voy a tomarme un año sabático, voy a viajar, quiero ir a México por unas semanas y pasaré tiempo en Alemania”, comentó Klopp para el medio antes mecnionado.

La carrera de Klopp está llena de triunfos

El alemán comenzó su carrera como estratega con el Mainz en 2001. Tras cinco directores técnicos la directiva del club eligió a Klopp, bajo su mando evitaron el descenso y al final de aquella temporada fue nombrado entrenador del año.

En su etapa con los “Carnavaleros” logró el ascenso a la Bundesliga en el años 2005, sin embargo a la campaña siguiente perdió la categoria, ya en la segunda division al no poder ascender al equipo, Jürgen se puso el ultimatum, en caso de no lograr el retorno del equipo a la máxima categoría del futbol alemán, luego de fallar en la misión, el técnico decidió no renovar con el club.

En 2008 firmó contrato con el Borussia Dortmund, en esa primera temporada estuvo cerca de puestos de Europa, en la campaña 2010/11 y 2011/12 logró conquistar la Bundesliga, además de fue finalista de la UEFA Champions League perdió el partido definitivo ante Bayern Munich en el estadio de Wembley.

En 2015 hizo sus maletas para Inglaterra, el Liverpool fue el club que lo contrató como flamante entrenador, con los “Reds” ha logrado una Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes.

