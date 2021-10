Jürgen Klopp vs Diego Simeone: Duelo que arde

El Atlético de Madrid recibe al Liverpool por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League , y la cosa está que arde. Uno de los partidos más esperados de esta fase de grupos, se empezó a jugar desde los micrófonos. Jürgen Klopp, DT de los reds, habló sin pelos en la lengua sobre el estilo de juego de Simeone. Por supuesto el Cholo respondió.

Vale la pena recordar que en marzo del 2020, el Atlético eliminó del torneo continental al Liverpool y Klopp fue muy crítico de las maneras del conjunto español. Ahora, previo al partido de mañana, el alemán alabó cómo su colega argentino mantiene a sus futbolistas “enchufados” todo el tiempo. Pero volvió a hablar del estilo de los colchoneros.

“Creo que lo dje después de la vuelta (en 2020), estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el futbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así”, soltó el DT alemán.

Por su parte, y cómo era de esperarse, a Simeone se le consultó sobre los dichos de su contraparte y, de manera muy educada pero tajante, dio su parecer. “¿Qué piensa usted cuando escucha a Klopp criticar el estilo del Atlético?”, le preguntó un periodista a Diego Pablo Simeone. La respuesta de Diego Pablo fue la siguiente: “Nada”.

Atlético de Madrid y Liverpool por la cima del Grupo B

En el duelo de mañana el Atlético y el Liverpool se disputarán la cima del grupo B. En este momento el Liverpool es líder con 6 puntos. El equipo inglés tienen paso perfecto y una producción goleadora impresionante tras vencer 3-2 al Milan y 1-5 al Porto. Mientras que el Atlético de Madrid acumula 4 unidades, producto del empate sin goles en la capital española ante el Porto y el triunfo de 1-2 en su visita al conjunto rossonero.

De esta manera el partido de hoy es trascendental para ambos, ganar le significaría a Simeone y compañía adueñarse del primer puesto. Por su parte, al cuadro inglés sumar de atrás le significaría ampliar la diferencia a cinco puntos con respecto a su perseguidor y, así, transitar con mayor calma el resto de la fase de grupos.