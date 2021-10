La lista de peticiones a Johan Vásquez para ser titular en el Genoa

El zaguero mexicano Johan Vásquez se estrenó de una forma peculiar en la Serie A, con su equipo el Genoa: debutó y marcó gol para demostrar que tiene facultades y que se merece un lugar en el equipo.

Vásquez fue fichado apenas días después de los Juegos Olímpicos, luego de haber destacado en la justa veraniega en la que México ganó la medalla de bronce, actuaciones que llamó la atención de algunos equipos, siendo finalmente el Genoa el que se lanzó por él.

Johan Vásquez deberá de seguir trabajando

Aunque el jugador Johan Vásquez se mostró en el terreno de juego y le marcó gol al Sassuolo en el empate a dos tantos, el defensor aún tiene mucho que trabajar, indicó el entrenador Davide Ballardini.

“Aunque veamos que a veces se encuentra un poco apretado, todavía tiene que entender nuestro campeonato (Serie A) porque a veces no hace una buena carrera, no corre bien como tiene que hacer un defensor, pero las cualidades están ahí", comentó Ballardini luego del encuentro.

1.- Coberturas adecuadas

2.- Entender el campeonato italiano

3.- Idioma

4.- Ubicarse en su posición de defensor

El estratega podría tener estos motivos principalmente para no alinear al mexicano en fechas anteriores aunque ahora le llegó su oportunidad.

Vásquez tiene cualidades de ida y vuelta , pero en una Liga como es la de Italia en el que la fuerza, el choque y la intensidad florecen en cada jugada, deberán ser lecciones de cada día para Johan.

Vásquez entiende que está en proceso de adaptación

Hace algunas semanas, Johan Vásquez platicó con Omar Villarreal, reportero de Azteca Deportes, a quien le comentó que aún no estaba del todo adaptado y tenía problemas para darse a entender y captar lo que pide el entrenador.

“Sí me he sentido un poco incómodo, he querido jugar y lo poco que he podido hablar con el técnico, porque es un tema delicado el idioma, entenderle y yo explicarme, es que sea paciente, que no me preocupe tanto. Estoy consciente de que aún estoy joven, soy muy ansioso pero tengo que entender que voy llegando y que es una adaptación que puede ser larga”.

Por ahora el azteca ha ingresado, ha dado de qué hablar y deberá de servirle para agarrar confianza y encarar los desafíos que se le presenten.