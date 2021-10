FIFA quiere homenajear a Diego Armando Maradona

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra en Argentina como parte de sus esfuerzos para impulsar el proyecto de realizar la Copa del Mundo cada dos años. Pero, por supuesto, el mandamás del futbol mundial no podía presentarse en Argentina sin hablar sobre Diego Armando Maradona a casi un año de su muerte. Para Infantino, es necesario realizar un gran homenaje acorde con lo que fue Diego como futbolista.

“Lo de Maradona no puede ser solo un partido. Tenemos que pensar en algo más grande, más especial. Hablamos y seguiremos hablando de esto. Diego es argentino, pero lo quieren también en el mundo entero”, expresó el dirigente que logró que Maradona se acercara a la FIFA tras años de enfrentamientos entre el astro y la dirigencia del balompié global.

Para continuar con el tema Maradona, Infantino reconoció que fue el Pelusa quien hizo que se enamorará del futbol. Y afirmó que la FIFA hará todo lo que pueda para homenajear a Diego Armando Maradona, quien murió el 25 de noviembre del 2020. Aunque no especificó si ya tienen algo planeado para Qatar 2022, la primera Copa del Mundo sin Maradona vivo.

Infantino habla sobre el partido suspendido entre Brasil vs Argentina

Más allá de la promoción de su proyecto del Mundial bianual, el suizo tocó el tema del partido eliminatorio suspendido entre Brasil y Argentina luego de que las autoridades sanitarias del país amazónico ingresaran al estadio para remover a los futbolistas que consideraban habían incumplido con los protocolos sanitarios.





“Lo que hemos visto es algo que no puede pasar, que un partido sea interrumpido de esa forma es inaceptable. Siempre es mejor definir los partidos dentro del campo, pero tenemos reglas también. En el futuro no queremos ver más imágenes como esta. Es algo que le hace mal al futbol. Es un caso pendiente en la Comisión Disciplinaria. El presidente de la FIFA no va a intervenir porque los órganos son independientes”, afirmó Gianni Infantino.

Infantino también habló sobre el posible nuevo Mundial de Clubes y comentó que la idea es que no solo participen los campeones continentales, sino buscar que los monarcas de las ligas domésticas también tengan la posibilidad de disputarlo. Aunque no ahondó en el formato de clasificación ni de competencia.